Жахливий удар РФ по Чернігівщині: статистика руйнувань та поранених вражає

У ніч проти 16 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Чернігівську область. Внаслідок ударів постраждали житлова та цивільна інфраструктура у Чернігові й Ніжині. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація.

Фото: з відкритих джерел

Голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що напередодні ввечері у Ніжині БпЛА вдарив по багатоповерховому житловому будинку. У результаті двоє осіб — чоловік та жінка — отримали поранення. Також зруйновано термінал "Нової пошти", магазин і відділення доставки. Вогнем знищено два вантажні автомобілі та один легковий транспорт. З настанням нового дня ворог повторно атакував місто, і ще один мешканець отримав травми.

Ранок у Чернігові почався з гучних вибухів. Один із дронів влучив у підприємство, спричинивши пожежу. Також уламки ще одного безпілотника впали на приватну ділянку на околиці міста. На щастя, інформації про постраждалих наразі немає

Окрім дронів, російські війська завдали мінометного удару по одному з населених пунктів Семенівської громади, в результаті чого спалахнув нежитловий будинок.

Загалом, за добу ворог здійснив 59 обстрілів по території Чернігівщини, під удар потрапили 21 населений пункт.

На місцях атак працюють рятувальники, поліція та медики.

