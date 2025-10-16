logo

Ужасный удар РФ по Черниговщине: статистика разрушений и раненых поражает
НОВОСТИ

Ужасный удар РФ по Черниговщине: статистика разрушений и раненых поражает

В результате удара РФ по Нежину и Чернигову зафиксированы разрушения и пострадавшие.

16 октября 2025, 10:40
В ночь на 16 октября российские войска совершили массированную атаку на Черниговскую область. В результате ударов пострадали жилищная и гражданская инфраструктура в Чернигове и Нежине. Об этом сообщила Черниговская областная военная администрация.

Ужасный удар РФ по Черниговщине: статистика разрушений и раненых поражает

Фото: из открытых источников

Глава областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что накануне вечером в Нежине БпЛА ударил по многоэтажному жилому дому. В результате два человека — мужчина и женщина — получили ранения. Также разрушены терминал "Новой почты", магазин и отделение доставки. Огнем уничтожены два грузовых автомобиля и один легковой транспорт. С наступлением нового дня враг повторно атаковал город и еще один житель получил травмы.

Утро в Чернигове началось с громких взрывов. Один из дронов попал в предприятие, вызвав пожар. Также обломки еще одного беспилотника упали на частный участок на окраине города. К счастью, информации о пострадавших пока нет  

Кроме дронов, российские войска нанесли минометный удар по одному из населенных пунктов Семеновской общины, в результате чего вспыхнул нежилой дом.

Всего за сутки враг совершил 59 обстрелов по территории Черниговщины, под удар попали 21 населенный пункт.

На местах атак работают спасатели, полиция и медики.

