Победа уже почти в руках Украины: озвучено впечатляющее условие

Россия как страна-агрессор имеет потенциал для накопления военных ресурсов и может открыть второй фронт против одного из государств НАТО. Такой сценарий, по мнению экспертов, вполне выгоден Украине. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фото: из открытых источников

По словам Коваленко, Кремль способен переориентировать свои ресурсы, уменьшив использование танков на украинском направлении, что позволит России накопить около 2-2,5 тысяч танков, а также столько же боевых бронированных машин. Такой военный потенциал будет включать как существующие силы, так и восстановленную технику.

Кроме того, в России стартовала круглогодичная мобилизация, что может добавить около 500 тысяч новых военнослужащих в течение года. Кроме этого, добровольная мобилизация пополняет армию еще около 30 тысяч человек ежемесячно, или около 350 тысяч в год. Таким образом, по итогам 2026 г. общий мобилизационный потенциал РФ может превышать 850 тысяч человек, не считая уже задействованных 700 тысяч военных в Украине.

Коваленко прогнозирует, что Россия сможет увеличить свой контингент в Украине до 800–900 тысяч военных, а также сформировать группировку численностью 100–150 тысяч для ведения боевых действий против одной из европейских стран.

Военный эксперт отмечает, что открытие второго фронта Россией против стран НАТО будет выгодно Украине. Это приведет к распределению ресурсов России на два направления, что ускорит истощение ее потенциала. По словам Коваленко, хоть такая перспектива и звучит радикально, война России с НАТО станет "днем D" для Украины, ведь это заставит цивилизованный Запад активнее реагировать на угрозы Москвы.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 16 октября российские войска совершили массированную атаку на Черниговскую область. В результате ударов пострадали жилищная и гражданская инфраструктура в Чернигове и Нежине. Об этом сообщила Черниговская областная военная администрация.