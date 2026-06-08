logo_ukra

BTC/USD

63056

ETH/USD

1660.34

USD/UAH

44.36

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Перемога України може обернутися кошмаром для Європи: у Британії попередили про приховану загрозу
commentss НОВИНИ Всі новини

Перемога України може обернутися кошмаром для Європи: у Британії попередили про приховану загрозу

Західні експерти вважають, що припинення війни не обов'язково принесе безпеку – мільйони росіян та сотні тисяч військових можуть стати новою проблемою для континенту

8 червня 2026, 11:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна поступово перехоплює стратегічну ініціативу у війні проти Росії, а ймовірність припинення вогню сьогодні виглядає вищою, ніж будь-коли раніше. Однак можливе завершення бойових дій несе для Європи не лише надії, а й серйозні ризики. Таку думку висловив британський парламентарій та експерт з питань безпеки Майк Мартін.

Перемога України може обернутися кошмаром для Європи: у Британії попередили про приховану загрозу

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, успіх України базується на двох ключових чинниках. Перший – технологічна перевага. За останні роки українські розробники та військові змогли вивести застосування безпілотників на новий рівень. Дрони стали не просто інструментом розвідки, а повноцінним засобом знищення логістики супротивника. Вони вражають склади, транспортні маршрути та критично важливі об'єкти постачання, позбавляючи російську армію можливості ефективно підтримувати наступальні операції.

Другим елементом стратегії стали систематичні удари територією Росії. Використовуючи ракети та безпілотники, Україна завдає ударів по нафтопереробних заводах, залізничних вузлах, портах та інших об'єктах, які забезпечують фінансування та функціонування російської військової машини. За оцінкою експерта, такі атаки поступово підривають стійкість економіки РФ, де падають нафтові доходи та зростають внутрішні витрати.

Мартін вважає, що саме зараз Росія виглядає найуразливішою за весь період війни. Однак подальший розвиток подій може виявитися вкрай непередбачуваним. На його думку, Володимир Путін сприймає цей конфлікт як питання власного політичного виживання та розуміє, що поразка здатна поставити під загрозу його владу.

Ще більшу тривогу у аналітика викликає сценарій припинення вогню. Він зазначає, що закінчення війни не означає зникнення російської армії. Навпаки, сотні тисяч військових, включаючи колишніх в'язнів, можуть опинитися без чіткої мети та застосування. У Європі побоюються, що Кремль здатний використовувати цих людей для дестабілізації сусідніх держав та гібридних операцій за межами Росії.

Таким чином, навіть потенційний світ може відкрити новий розділ загроз для європейської безпеки, вважають західні експерти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін загнав себе у пастку: у США попередили про вибір між війною та збереженням Росії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/news/2026/06/08/ukraine-is-turning-the-tide-against-putin-what-happens-next/
Теги:

Новини

Всі новини