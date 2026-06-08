Перемога України може обернутися кошмаром для Європи: у Британії попередили про приховану загрозу

Україна поступово перехоплює стратегічну ініціативу у війні проти Росії, а ймовірність припинення вогню сьогодні виглядає вищою, ніж будь-коли раніше. Однак можливе завершення бойових дій несе для Європи не лише надії, а й серйозні ризики. Таку думку висловив британський парламентарій та експерт з питань безпеки Майк Мартін.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, успіх України базується на двох ключових чинниках. Перший – технологічна перевага. За останні роки українські розробники та військові змогли вивести застосування безпілотників на новий рівень. Дрони стали не просто інструментом розвідки, а повноцінним засобом знищення логістики супротивника. Вони вражають склади, транспортні маршрути та критично важливі об'єкти постачання, позбавляючи російську армію можливості ефективно підтримувати наступальні операції.

Другим елементом стратегії стали систематичні удари територією Росії. Використовуючи ракети та безпілотники, Україна завдає ударів по нафтопереробних заводах, залізничних вузлах, портах та інших об'єктах, які забезпечують фінансування та функціонування російської військової машини. За оцінкою експерта, такі атаки поступово підривають стійкість економіки РФ, де падають нафтові доходи та зростають внутрішні витрати.

Мартін вважає, що саме зараз Росія виглядає найуразливішою за весь період війни. Однак подальший розвиток подій може виявитися вкрай непередбачуваним. На його думку, Володимир Путін сприймає цей конфлікт як питання власного політичного виживання та розуміє, що поразка здатна поставити під загрозу його владу.

Ще більшу тривогу у аналітика викликає сценарій припинення вогню. Він зазначає, що закінчення війни не означає зникнення російської армії. Навпаки, сотні тисяч військових, включаючи колишніх в'язнів, можуть опинитися без чіткої мети та застосування. У Європі побоюються, що Кремль здатний використовувати цих людей для дестабілізації сусідніх держав та гібридних операцій за межами Росії.

Таким чином, навіть потенційний світ може відкрити новий розділ загроз для європейської безпеки, вважають західні експерти.

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