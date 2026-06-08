Победа Украины может обернуться кошмаром для Европы: в Британии предупредили о скрытой угрозе

Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу в войне против России, а вероятность прекращения огня сегодня выглядит выше, чем когда-либо ранее. Однако возможное завершение боевых действий несет для Европы не только надежды, но и серьезные риски. Такое мнение высказал британский парламентарий и эксперт по вопросам безопасности Майк Мартин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, успех Украины базируется на двух ключевых факторах. Первый – технологическое превосходство. За последние годы украинские разработчики и военные смогли вывести применение беспилотников на новый уровень. Дроны стали не просто инструментом разведки, а полноценным средством уничтожения логистики противника. Они поражают склады, транспортные маршруты и критически важные объекты снабжения, лишая российскую армию возможности эффективно поддерживать наступательные операции.

Вторым элементом стратегии стали систематические удары по территории России. Используя ракеты и беспилотники, Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, железнодорожным узлам, портам и другим объектам, которые обеспечивают финансирование и функционирование российской военной машины. По оценке эксперта, такие атаки постепенно подрывают устойчивость экономики РФ, где падают нефтяные доходы и растут внутренние расходы.

Мартин считает, что именно сейчас Россия выглядит наиболее уязвимой за весь период войны. Однако дальнейшее развитие событий может оказаться крайне непредсказуемым. По его мнению, Владимир Путин воспринимает этот конфликт как вопрос собственного политического выживания и понимает, что поражение способно поставить под угрозу его власть.

Еще большую тревогу у аналитика вызывает сценарий прекращения огня. Он отмечает, что окончание войны не означает исчезновения российской армии. Напротив, сотни тысяч военных, включая бывших заключенных, могут оказаться без четкой цели и применения. В Европе опасаются, что Кремль способен использовать этих людей для дестабилизации соседних государств и гибридных операций за пределами России.

Таким образом, даже потенциальный мир может открыть новую главу угроз для европейской безопасности, считают западные эксперты.

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