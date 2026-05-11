Перемир’я закінчується: Зеленський зробив заяву про те, чого чекати далі у війні

На фронті дійсно встановлено режим тиші, про те його таким можна назвати дуже умовно. З одного боку в Україні справді не зафіксовано масованих атак. Але у прифронтових районах і громадах спокою немає. Ворог продовжує свої атаки та цинічно порушує домовленості. Про це під час традиційного відеозвернення до українського народу заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, російська армія продовжує свою штурмову активність на тих напрямках, які є для ворога ключовими.

На фронті є обстріли, були дронові удари різних типів. Російські війська не припиняють штурми, здійснивши понад 150 атак та застосувавши близько 10 тисяч дронів-камікадзе.

"Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно", — зауважив Зеленський.

Глава української держави підтвердив, що два дні поспіль Сили оборони утримувались від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

"У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення – ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно", — пояснив президент.

незважаючи на оголошене перемир'я з 9 до 11 травня, бойові дії між Росією та Україною фактично не припинилися. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого констатують: сторони продовжили обмежені наступальні операції майже по всій лінії фронту.




