Перемир’я закінчується: Зеленський зробив заяву про те, чого чекати далі у війні

Кравцев Сергей
На фронті дійсно встановлено режим тиші, про те його таким можна назвати дуже умовно. З одного боку в Україні справді не зафіксовано масованих атак. Але у прифронтових районах і громадах спокою немає. Ворог продовжує свої атаки та цинічно порушує домовленості. Про це під час традиційного відеозвернення до українського народу заявив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За словами президента, російська армія продовжує свою штурмову активність на тих напрямках, які є для ворога ключовими.
На фронті є обстріли, були дронові удари різних типів. Російські війська не припиняють штурми, здійснивши понад 150 атак та застосувавши близько 10 тисяч дронів-камікадзе.
Глава української держави підтвердив, що два дні поспіль Сили оборони утримувались від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.
Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на оголошене перемир'я з 9 до 11 травня, бойові дії між Росією та Україною фактично не припинилися. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого констатують: сторони продовжили обмежені наступальні операції майже по всій лінії фронту.