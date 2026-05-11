Перемирие заканчивается: Зеленский сделал заявление о том, чего ждать дальше в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На фронте действительно установлен режим тишины, однако его можно назвать очень условно. С одной стороны, в Украине действительно не зафиксированы массированные атаки. Но в прифронтовых районах и общинах покоя нет. Враг продолжает свои атаки и цинично нарушает договоренности. Об этом во время традиционного видеообращения к украинскому народу заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам президента, российская армия продолжает свою штурмовую активность в тех направлениях, которые являются для врага ключевыми.
На фронте есть обстрелы, были дроновые удары разных типов. Российские войска не прекращают штурмы, совершив более 150 атак и применив около 10 тысяч дронов-камикадзе.
Глава украинского государства подтвердил, что два дня подряд Силы обороны воздерживались от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.
Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на объявленное перемирие с 9 по 11 мая, боевые действия между Россией и Украиной фактически не прекратились. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого констатируют: стороны продлили ограниченные наступательные операции почти по всей линии фронта.