Перемирие заканчивается: Зеленский сделал заявление о том, чего ждать дальше в войне

На фронте действительно установлен режим тишины, однако его можно назвать очень условно. С одной стороны, в Украине действительно не зафиксированы массированные атаки. Но в прифронтовых районах и общинах покоя нет. Враг продолжает свои атаки и цинично нарушает договоренности. Об этом во время традиционного видеообращения к украинскому народу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, российская армия продолжает свою штурмовую активность в тех направлениях, которые являются для врага ключевыми.

На фронте есть обстрелы, были дроновые удары разных типов. Российские войска не прекращают штурмы, совершив более 150 атак и применив около 10 тысяч дронов-камикадзе.

"То есть на фронте российская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции именно так, как нужно", – отметил Зеленский.

Глава украинского государства подтвердил, что два дня подряд Силы обороны воздерживались от дальнобойных действий в ответ на отсутствие российских массированных атак.

"В дальнейшем мы будем реагировать также зеркально, и если россияне решат вернуться к полноформатной войне – наши санкции за это будут немедленно и будут ощутимы. Расстояние при этом уже имеет все меньшее значение – мы это показали своей дальнобойностью. Украина по этому поводу ведет себя всегда четко и честно", — объяснил президент.

несмотря на объявленное перемирие с 9 по 11 мая, боевые действия между Россией и Украиной фактически не прекратились. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого констатируют: стороны продлили ограниченные наступательные операции почти по всей линии фронта.




