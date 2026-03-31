Перемир'я як пастка: у США викрили тактику Кремля у війні проти України
Перемир’я як пастка: у США викрили тактику Кремля у війні проти України

Київ готовий до тиші на Великдень, але Москва відкидає компроміси й використовує паузи для нових ударів

31 березня 2026, 07:28
Кравцев Сергей

Україна продовжує демонструвати готовність до переговорів із Росією, навіть попри жорстку позицію Кремля, який фактично відкидає будь-які компроміси, окрім капітуляції Києва. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський 30 березня заявив, що Україна готова погодитися на тимчасове припинення вогню на період Великодніх свят – йдеться або про повне перемир’я, або про мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Вірогідною датою називають православний Великдень 12 квітня.

Втім, у Москві ініціативу зустріли скептично. Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що подібні пропозиції не варто сприймати серйозно.

Аналітики ISW наголошують: Росія вже неодноразово використовувала короткострокові перемир’я як інструмент інформаційної війни. Зокрема, раніше Володимир Путін оголошував односторонні "режими тиші" на Великдень та 9 травня 2025 року, однак обидві сторони звинувачували одна одну у їх порушенні.

За оцінками експертів, Кремль застосовує такі паузи, щоб створити ілюзію конструктивності для міжнародної аудиторії, одночасно відмовляючись від реальних кроків до тривалого миру. Ба більше, російські війська використовують ці перерви для накопичення ракет і підготовки нових масованих атак одразу після завершення "перемир’я".

У звіті підкреслюється: попри відкритість Києва до діалогу та навіть готовність до безумовного припинення вогню, Москва демонструє відсутність інтересу до чесних переговорів. Це свідчить про те, що Кремль і надалі робить ставку на затягування війни, а не на її завершення дипломатичним шляхом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підтримати тимчасове припинення вогню на період великодніх свят. Однак глава держави наголосив, що стратегічною метою залишається повне завершення війни.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-30-2026/
