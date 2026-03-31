Перемирие как ловушка: в США разоблачили тактику Кремля в войне против Украины

Украина продолжает демонстрировать готовность к переговорам с Россией, даже несмотря на жесткую позицию Кремля, фактически отвергающего любые компромиссы, кроме капитуляции Киева. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Президент Владимир Зеленский 30 марта заявил, что Украина готова согласиться на временное прекращение огня на период Пасхальных праздников – речь идет либо о полном перемирии, либо о моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Достоверной датой называют православную Пасху 12 апреля.

Впрочем, в Москве инициативу встретили скептически. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что подобные предложения не следует воспринимать серьезно.

Аналитики ISW отмечают: Россия уже неоднократно использовала краткосрочные перемирия как инструмент информационной войны. В частности, ранее Владимир Путин объявлял односторонние режимы тишины на Пасху и 9 мая 2025 года, однако обе стороны обвиняли друг друга в их нарушении.

По оценкам экспертов, Кремль применяет такие паузы, чтобы создать иллюзию конструктивности для международной аудитории, одновременно отказываясь от реальных шагов к продолжительному миру. Более того, российские войска используют эти перерывы для накопления ракет и подготовки новых массированных атак сразу после завершения "перемирия".

В отчете подчеркивается: несмотря на открытость Киева к диалогу и даже готовность к безусловному прекращению огня Москва демонстрирует отсутствие интереса к честным переговорам. Это свидетельствует о том, что Кремль продолжает делать ставку на затягивание войны, а не на ее завершение дипломатическим путем.

