Главная Новости Общество Война с Россией Перемирие как ловушка: в США разоблачили тактику Кремля в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Перемирие как ловушка: в США разоблачили тактику Кремля в войне против Украины

Киев готов к тишине на Пасху, но Москва отвергает компромиссы и использует паузы для новых ударов

31 марта 2026, 07:28
Кравцев Сергей

Украина продолжает демонстрировать готовность к переговорам с Россией, даже несмотря на жесткую позицию Кремля, фактически отвергающего любые компромиссы, кроме капитуляции Киева. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский 30 марта заявил, что Украина готова согласиться на временное прекращение огня на период Пасхальных праздников – речь идет либо о полном перемирии, либо о моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Достоверной датой называют православную Пасху 12 апреля.

Впрочем, в Москве инициативу встретили скептически. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что подобные предложения не следует воспринимать серьезно.

Аналитики ISW отмечают: Россия уже неоднократно использовала краткосрочные перемирия как инструмент информационной войны. В частности, ранее Владимир Путин объявлял односторонние режимы тишины на Пасху и 9 мая 2025 года, однако обе стороны обвиняли друг друга в их нарушении.

По оценкам экспертов, Кремль применяет такие паузы, чтобы создать иллюзию конструктивности для международной аудитории, одновременно отказываясь от реальных шагов к продолжительному миру. Более того, российские войска используют эти перерывы для накопления ракет и подготовки новых массированных атак сразу после завершения "перемирия".

В отчете подчеркивается: несмотря на открытость Киева к диалогу и даже готовность к безусловному прекращению огня Москва демонстрирует отсутствие интереса к честным переговорам. Это свидетельствует о том, что Кремль продолжает делать ставку на затягивание войны, а не на ее завершение дипломатическим путем.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать временное прекращение огня на период пасхальных праздников. Однако глава государства подчеркнул, что стратегической целью остается полное завершение войны.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-30-2026/
