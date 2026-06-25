Перекидати війська та боєприпаси на фронт РФ стане складніше: ЗСУ вдарили по трьох важливих мостах

Українські захисники вночі 25 червня розбили на тріски три мости на окупованих територіях, через які росіяни перекидали війська та підвозили боєприпаси. Про це йдеться у повідомленні у Telegram Генштабу ЗСУ.

Вибух. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляється, українські захисники вразили три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів.

Були атаковані автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик у Луганській області. Масштаби ушкоджень уточнюються.

Також минулої доби наші воїни успішно вразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу недалеко від Цукуриного Донецької області, а також станцію радіолокації "Небо" та радіолокаційний комплекс "Скала-М" в районі Керчі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна продовжує нарощувати дальність та ефективність своїх ударів по критично важливій інфраструктурі Росії. У ніч на добу підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу "Полтавська" в Краснодарському краї, а вже вранці під удар потрапили два великі нафтопереробні підприємства в Уфі, розташовані приблизно за 1500 кілометрів від лінії фронту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі в районі нафтопереробного заводу. У небо здіймається чорний дим.

За попередньою інформацією, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом. Місцеві жителі кажуть, що метою атаки безпілотників став НПЗ.



