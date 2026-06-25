Перебрасывать войска и боеприпасы на фронт РФ станет сложнее: ВСУ ударили по трем важным мостам

Украинские защитники ночью 25 июня разбили в щепки три моста на оккупированных территориях, через которые россияне перебрасывали войска и подвозили боеприпасы. Об этом говорится в сообщении в Telegram Генштаба ВСУ.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Как сообщается, украинские защитники поразили три моста, которые враг использует для переброски войск и подвоза боеприпасов.

Были атакованы автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области. Масштабы повреждений уточняются.

Также за прошедшие сутки наши воины успешно поразили состав материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения недалеко от Цукуриного Донецкой области, а также радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает наращивать дальность и эффективность своих ударов по критически важной инфраструктуре России. В ночь на сутки подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском крае, а уже утром под удар попали два крупных нефтеперерабатывающих предприятия в Уфе, расположенных примерно в 1500 километрах от линии фронта.

Также издание "Комментарии" сообщало – в российском городе Уфа (республика Башкортостан) раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо взвивается черный дым.

По предварительной информации, первые взрывы в Уфе раздались около 9:30 по киевскому времени. Местные жители говорят, что целью атаки беспилотников стал НПЗ.



