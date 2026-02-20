Переговори зірвані, але Кремль прорахувався: Україна змінює перебіг війни

Останній раунд мирних переговорів між Росією та Україною завершився фактичним провалом. Сторони змогли узгодити лише технічні аспекти, включаючи параметри лінії фронту та можливий моніторинг припинення вогню, проте головне питання – територіальне – виявилося непереборним бар'єром. Про це пише аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Самуель Рамані у колонці для The Telegraph.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За його словами, жорстка позиція Москви частково пояснюється переконанням, що Росія може пережити підтримку України з боку Заходу. Така думка поширена серед оточення президента Дональда Трампа та деяких європейських політиків. Однак, як зазначає Рамані, реальні події на фронті свідчать про протилежне.

Зокрема, українські сили нещодавно повернули 201 квадратний кілометр території у Запорізькій області лише за п'ять днів – це найшвидший темп просування за більш як два роки. Істотну роль цьому відіграли нові військові технології, включаючи сучасні FPV-дрони, здатні вражати цілі на глибині до 30 кілометрів і обходити російські системи радіоелектронної боротьби. Додатковим фактором стало надходження західної техніки, включаючи бойові машини Lynx KF41, які посилили захист українських підрозділів.

При цьому Росія стикається із серйозними проблемами особового складу. За оцінками Києва, втрати російських військ досягли 1,3 мільйона людей убитими та пораненими, а темпи поповнення армії вже не покривають втрати. Щоб уникнути масштабної мобілізації, Володимир Путін змушений збільшувати набір іноземних найманців, включаючи громадян Азії, Африки та Латинської Америки.

Економічна ситуація також погіршується: зростання цін та тиск на бюджет посилюють внутрішню нестабільність. На думку аналітика, стратегія Кремля затягувати переговори може обернутися проти нього, оскільки Україна поступово посилює свої позиції та отримує нові переваги як на фронті, так і у стратегічному протистоянні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Путін не збирається завершувати війну проти України найближчим часом, оскільки його стратегічні цілі виходять далеко за межі захоплення територій. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), заснованому на даних західних розвідок.



