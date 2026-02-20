Последний раунд мирных переговоров между Россией и Украиной завершился фактическим провалом. Стороны смогли согласовать лишь технические аспекты, включая параметры линии фронта и возможный мониторинг прекращения огня, однако главный вопрос – территориальный – оказался непреодолимым барьером. Об этом пишет аналитик Королевского института объединенных служб Самуэль Рамани в колонке для The Telegraph.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По его словам, жесткая позиция Москвы частично объясняется убеждением, что Россия способна пережить поддержку Украины со стороны Запада. Такое мнение распространено среди окружения президента Дональда Трампа и некоторых европейских политиков. Однако, как отмечает Рамани, реальные события на фронте свидетельствуют об обратном.

В частности, украинские силы недавно вернули 201 квадратный километр территории в Запорожской области всего за пять дней – это самый быстрый темп продвижения за более чем два года. Существенную роль в этом сыграли новые военные технологии, включая современные FPV-дроны, способные поражать цели на глубине до 30 километров и обходить российские системы радиоэлектронной борьбы. Дополнительным фактором стало поступление западной техники, включая боевые машины Lynx KF41, которые усилили защиту украинских подразделений.

При этом Россия сталкивается с серьезными проблемами личного состава. По оценкам Киева, потери российских войск достигли 1,3 миллиона человек убитыми и ранеными, а темпы пополнения армии уже не покрывают потери. Чтобы избежать масштабной мобилизации, Владимир Путин вынужден увеличивать набор иностранных наемников, включая граждан стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Экономическая ситуация также ухудшается: рост цен и давление на бюджет усиливают внутреннюю нестабильность. По мнению аналитика, стратегия Кремля затягивать переговоры может обернуться против него, поскольку Украина постепенно усиливает свои позиции и получает новые преимущества как на фронте, так и в стратегическом противостоянии.

