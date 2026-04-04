Переговори заморожені: в ОП назвали головну причину

Політичні переговори щодо завершення війни в Україні фактично поставлені на паузу через загострення ситуації на Близькому Сході. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк у телеефірі.

За його словами, поточна міжнародна ситуація безпосередньо впливає на переговорний процес. Активна фаза конфлікту в регіоні відволікає увагу ключових гравців, через що політико-військова частина діалогу не просувається.

"Політична складова переговорів зараз заморожена, проте гуманітарний напрямок продовжує працювати", — зазначив Михайло Подоляк.

Йдеться зокрема про процес обміну полоненими, який, незважаючи на загальну паузу, не зупиняється.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський та голова військової розвідки Кирило Буданов раніше анонсували продовження обмінів. За словами Подоляка, ця робота ведеться у штатному режимі.

Окремо радник підкреслив зміни у міжнародному сприйнятті Росії. Підтримка Ірану з боку Москви, за його словами, призвела до різкого погіршення ставлення до РФ з боку країн Близького Сходу – від нейтрального до відверто негативного.

На цьому фоні Україна, як наголосив Михайло Подоляк, посилила свою суб'єктність на міжнародній арені. Це створює нові умови для майбутніх переговорів, коли геополітична ситуація стабілізується.

Експерти вважають, що пауза у політичному діалозі може затягтися, якщо напруга в регіоні збережеться. У той же час збереження гуманітарних каналів, таких як обмін полоненими залишається важливим елементом взаємодії сторін навіть в умовах заморожених переговорів.

