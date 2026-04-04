logo

BTC/USD

68801

ETH/USD

2115.21

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Кушнер и Уиткофф готовятся к визиту в Украину: что может решиться
НОВОСТИ

Кушнер и Уиткофф готовятся к визиту в Украину: что может решиться

Американские переговорщики впервые посетят Украину: визит может стать прологом к новым контактам с Москвой

4 апреля 2026, 19:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина ожидает визит высокопоставленной делегации США, которая может сыграть ключевую роль в возобновлении мирных переговоров. Речь идет о спецпосланнике Стив Уиткофф и зяте президента США Дональд Трамп – Джаред Кушнер. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

По его словам, делегация может прибыть в Киев уже после Пасха, которая в этом году приходится на 12 апреля. 

Как отмечает Bloomberg, этот визит станет первым для Уиткоффа и Кушнера в Украину, несмотря на их предыдущие контакты с Владимиром Путиным в Москве.

Ожидается, что к делегации может присоединиться и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Президент Владимир Зеленский ранее приглашал американских представителей посетить Киев, подчеркивая важность прямого диалога.

По словам Буданова, визит может стать частью более широкой дипломатической миссии: после Украины делегация, вероятно, отправится в Москву. В Киеве рассчитывают, что переговоры помогут прояснить формат гарантий безопасности со стороны США в рамках возможных договоренностей с Россией.

Несмотря на активизацию дипломатических контактов, ситуация остается сложной. Попытки провести переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах ранее сорвались, а позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему далеки друг от друга.

Эксперты отмечают, что возможный визит американской делегации может стать сигналом о новой фазе переговорного процесса. Однако отсутствие официального подтверждения поездки пока сохраняет интригу вокруг будущих дипломатических шагов.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка оценила ситуацию на фронте как лучшую за 10 месяцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-04/ukraine-expects-top-us-envoys-in-kyiv-this-month-to-reboot-talks
Теги:

Новости

Все новости