Украина ожидает визит высокопоставленной делегации США, которая может сыграть ключевую роль в возобновлении мирных переговоров. Речь идет о спецпосланнике Стив Уиткофф и зяте президента США Дональд Трамп – Джаред Кушнер. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

По его словам, делегация может прибыть в Киев уже после Пасха, которая в этом году приходится на 12 апреля.

Как отмечает Bloomberg, этот визит станет первым для Уиткоффа и Кушнера в Украину, несмотря на их предыдущие контакты с Владимиром Путиным в Москве.

Ожидается, что к делегации может присоединиться и сенатор-республиканец Линдси Грэм. Президент Владимир Зеленский ранее приглашал американских представителей посетить Киев, подчеркивая важность прямого диалога.

По словам Буданова, визит может стать частью более широкой дипломатической миссии: после Украины делегация, вероятно, отправится в Москву. В Киеве рассчитывают, что переговоры помогут прояснить формат гарантий безопасности со стороны США в рамках возможных договоренностей с Россией.

Несмотря на активизацию дипломатических контактов, ситуация остается сложной. Попытки провести переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах ранее сорвались, а позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему далеки друг от друга.

Эксперты отмечают, что возможный визит американской делегации может стать сигналом о новой фазе переговорного процесса. Однако отсутствие официального подтверждения поездки пока сохраняет интригу вокруг будущих дипломатических шагов.

Читайте также на портале "Комментарии" — британская разведка оценила ситуацию на фронте как лучшую за 10 месяцев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа заявил президент Украины Владимир Зеленский.



