logo_ukra

BTC/USD

68801

ETH/USD

2115.21

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: що може вирішитися
commentss НОВИНИ Всі новини

Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: що може вирішитися

Американські переговорники вперше відвідають Україну: візит може стати прологом до нових контактів із Москвою

4 квітня 2026, 19:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна очікує на візит високопоставленої делегації США, яка може відіграти ключову роль у відновленні мирних переговорів. Йдеться про спецпосланника Стів Віткофф та зятя президента США Дональд Трамп – Джаред Кушнер. Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За його словами, делегація може прибути до Києва вже після Великодня, який цього року припадає на 12 квітня.

Як зазначає Bloomberg, цей візит стане першим для Віткоффа та Кушнера до України, незважаючи на їхні попередні контакти з Володимиром Путіним у Москві.

Очікується, що до делегації може приєднатися і сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Президент Володимир Зеленський раніше запрошував американських представників відвідати Київ, наголошуючи на важливості прямого діалогу.

За словами Буданова, візит може стати частиною ширшої дипломатичної місії: після України делегація, ймовірно, вирушить до Москви. У Києві розраховують, що переговори допоможуть прояснити формат гарантій безпеки з боку США у рамках можливих домовленостей із Росією.

Незважаючи на активізацію дипломатичних контактів, ситуація залишається складною. Спроби провести переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах раніше зірвалися, а позиції сторін із ключових питань, як і раніше, далекі одна від одної.

Експерти зазначають, що можливий візит американської делегації може стати сигналом про нову фазу переговорного процесу. Проте відсутність офіційного підтвердження поїздки поки що зберігає інтригу навколо майбутніх дипломатичних кроків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — британська розвідка оцінила ситуацію на фронті як найкращу за 10 місяців. Як повідомляє портал "Коментарі", про це під час спілкування із представниками мас-медіа заявив президент України Володимир Зеленський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-04/ukraine-expects-top-us-envoys-in-kyiv-this-month-to-reboot-talks
Теги:

Новини

Всі новини