Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: що може вирішитися

Україна очікує на візит високопоставленої делегації США, яка може відіграти ключову роль у відновленні мирних переговорів. Йдеться про спецпосланника Стів Віткофф та зятя президента США Дональд Трамп – Джаред Кушнер. Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За його словами, делегація може прибути до Києва вже після Великодня, який цього року припадає на 12 квітня.

Як зазначає Bloomberg, цей візит стане першим для Віткоффа та Кушнера до України, незважаючи на їхні попередні контакти з Володимиром Путіним у Москві.

Очікується, що до делегації може приєднатися і сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Президент Володимир Зеленський раніше запрошував американських представників відвідати Київ, наголошуючи на важливості прямого діалогу.

За словами Буданова, візит може стати частиною ширшої дипломатичної місії: після України делегація, ймовірно, вирушить до Москви. У Києві розраховують, що переговори допоможуть прояснити формат гарантій безпеки з боку США у рамках можливих домовленостей із Росією.

Незважаючи на активізацію дипломатичних контактів, ситуація залишається складною. Спроби провести переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах раніше зірвалися, а позиції сторін із ключових питань, як і раніше, далекі одна від одної.

Експерти зазначають, що можливий візит американської делегації може стати сигналом про нову фазу переговорного процесу. Проте відсутність офіційного підтвердження поїздки поки що зберігає інтригу навколо майбутніх дипломатичних кроків.

