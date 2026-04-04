Переговоры заморожены: в ОП назвали главную причину

Политические переговоры о завершении войны в Украине фактически поставлены на паузу из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в телеэфире.

По его словам, текущая международная обстановка напрямую влияет на переговорный процесс. Активная фаза конфликта в регионе отвлекает внимание ключевых игроков, из-за чего политико-военная часть диалога не продвигается.

"Политическая составляющая переговоров сейчас заморожена, однако гуманитарное направление продолжает работать", — отметил Михаил Подоляк.

Речь идет, в частности, о процессе обмена пленными, который, несмотря на общую паузу, не останавливается.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский и глава военной разведки Кирилл Буданов ранее анонсировали продолжение обменов. По словам Подоляка, эта работа ведется в штатном режиме.

Отдельно советник подчеркнул изменения в международном восприятии России. Поддержка Ирана со стороны Москвы, по его словам, привела к резкому ухудшению отношения к РФ со стороны стран Ближнего Востока – от нейтрального к откровенно негативному.

На этом фоне Украина, как отметил Михаил Подоляк, усилила свою субъектность на международной арене. Это создает новые условия для будущих переговоров, когда геополитическая ситуация стабилизируется.

Эксперты считают, что пауза в политическом диалоге может затянуться, если напряжение в регионе сохранится. В то же время сохранение гуманитарных каналов, таких как обмен пленными, остается важным элементом взаимодействия сторон даже в условиях замороженных переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина ожидает визит высокопоставленной делегации США, которая может сыграть ключевую роль в возобновлении мирных переговоров. Речь идет о спецпосланнике Стив Уиткофф и зяте президента США Дональд Трамп – Джаред Кушнер. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов.



