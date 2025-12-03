Переговори закінчилися нічим: чому пора почати говорити про фінансування України до 2030 року

Переговори американської делегації з Путіним у Москві закінчилися нічим. Точніше, сторони, виходячи зі слів помічника Путіна Ушакова, обговорили фінансові і, можна допустити, санкційні питання майбутньої угоди. Це було прогнозовано, так як американці, на переговорах у Маямі не педалювати територіальне питання, яке є базовим і для Трампа, і для Путіна. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

"Схоже, американці, справді, дещо змінили стратегію: спочатку вони обговорять з росіянами все важливе для них, а потім нас дотискатимуть територіальним питанням", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко вважає, що окремо ще раз треба звернути увагу на Китай. Напередодні зустрічі Кушнера-Віткоффа з Путіним, у Москву завітав Ван І і щось передав Шойгу. Що він передав можна лише здогадуватися. Але це точно було "зондування російської позиції" на предмет того, наскільки росіяни у своїх торгах із США готові далеко зайти у питаннях співпраці по північному шляху і копалинах Арктики (вуглеводні і рідкоземи). Також не слід забувати про візит Макрона в Китай де обовʼязково будуть говорити про безпекові гарантії для Європи і про Україну в цьому контексті.

"Що має нас непокоїти вже зараз? Базове питання – гроші. І не лише на 2026 рік, а, в цілому, на наступні 5 років, як мінімум. Якщо ми йдемо по сценарію прискорення закінчення війни, у разі, якщо США та РФ домовляться, єдиними гарантіями нашої безпеки можуть бути гарантії нашого фінансування і продажу зброї. А про це взагалі ніхто, схоже не говорить. Ані 28 пунктів Віткоффа, ані зменшений варіант, напрацьований в Швейцарії взагалі не про це, а без зовнішніх грошей – ми Зімбабве", – зауважив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — компромісного варіанта плану після закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.



