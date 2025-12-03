Переговори закінчилися нічим: чому пора почати говорити про фінансування України до 2030 року

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Переговори американської делегації з Путіним у Москві закінчилися нічим. Точніше, сторони, виходячи зі слів помічника Путіна Ушакова, обговорили фінансові і, можна допустити, санкційні питання майбутньої угоди. Це було прогнозовано, так як американці, на переговорах у Маямі не педалювати територіальне питання, яке є базовим і для Трампа, і для Путіна. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.
США та РФ. Фото: з відкритих джерел
Вадим Денисенко вважає, що окремо ще раз треба звернути увагу на Китай. Напередодні зустрічі Кушнера-Віткоффа з Путіним, у Москву завітав Ван І і щось передав Шойгу. Що він передав можна лише здогадуватися. Але це точно було "зондування російської позиції" на предмет того, наскільки росіяни у своїх торгах із США готові далеко зайти у питаннях співпраці по північному шляху і копалинах Арктики (вуглеводні і рідкоземи). Також не слід забувати про візит Макрона в Китай де обовʼязково будуть говорити про безпекові гарантії для Європи і про Україну в цьому контексті.
Читайте також на порталі "Коментарі" — компромісного варіанта плану після закінчення війни в Україні знайти так і не вдалося. Як передає портал "Коментарі", про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков за підсумками переговорів із представниками команди Дональда Трампа.