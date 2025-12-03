logo

Война с Россией Переговоры закончились ничем: почему пора говорить о финансировании Украины до 2030 года
Переговоры закончились ничем: почему пора говорить о финансировании Украины до 2030 года

Американцы действительно несколько изменили стратегию по окончании войны в Украине

3 декабря 2025, 08:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговоры американской делегации с Путиным в Москве окончились ничем. Точнее стороны, исходя из слов помощника Путина Ушакова, обсудили финансовые и, можно допустить, санкционные вопросы будущего соглашения. Это было прогнозировано, так как американцы, на переговорах в Майами не педалировали территориальный вопрос, который является базовым и для Трампа, и для Путина. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Переговоры закончились ничем: почему пора говорить о финансировании Украины до 2030 года

США и РФ. Фото: из открытых источников

"Похоже, американцы действительно несколько изменили стратегию: сначала они обсудят с россиянами все важное для них, а потом нас будут затрагивать территориальным вопросом", – отметил политолог.

Вадим Денисенко считает, что отдельно еще раз следует обратить внимание на Китай. Накануне встречи Кушнера-Виткоффа с Путиным, в Москву посетил Ван И и что-то передал Шойгу. Что он передал можно только догадываться. Но это точно было "зондирование российской позиции" по поводу того, насколько россияне в своих торгах с США готовы далеко зайти в вопросах сотрудничества по северному пути и ископаемым Арктики (углеводороды и редкоземы). Также не следует забывать о визите Макрона в Китай, где обязательно будут говорить о гарантиях безопасности для Европы и об Украине в этом контексте.

"Что должно нас беспокоить уже сейчас? Базовый вопрос – деньги. И не только на 2026 год, а в целом на следующие 5 лет, как минимум. Если мы идем по сценарию ускорения окончания войны, в случае если США и РФ договорятся, единственными гарантиями нашей безопасности могут быть гарантии нашего финансирования и продажи оружия. А об этом вообще никто, похоже, не говорит. Ни 28 пунктов Виткоффа, ни уменьшенный вариант, наработанный в Швейцарии вообще не об этом, а без внешних денег – мы Зимбабве", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — компромиссного варианта плана после окончания войны в Украине найти так и не удалось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров с представителями команды Дональда Трампа.




