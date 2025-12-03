Переговоры закончились ничем: почему пора говорить о финансировании Украины до 2030 года

Рубрики
Кравцев Сергей
Переговоры американской делегации с Путиным в Москве окончились ничем. Точнее стороны, исходя из слов помощника Путина Ушакова, обсудили финансовые и, можно допустить, санкционные вопросы будущего соглашения. Это было прогнозировано, так как американцы, на переговорах в Майами не педалировали территориальный вопрос, который является базовым и для Трампа, и для Путина. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.
США и РФ. Фото: из открытых источников
Вадим Денисенко считает, что отдельно еще раз следует обратить внимание на Китай. Накануне встречи Кушнера-Виткоффа с Путиным, в Москву посетил Ван И и что-то передал Шойгу. Что он передал можно только догадываться. Но это точно было "зондирование российской позиции" по поводу того, насколько россияне в своих торгах с США готовы далеко зайти в вопросах сотрудничества по северному пути и ископаемым Арктики (углеводороды и редкоземы). Также не следует забывать о визите Макрона в Китай, где обязательно будут говорить о гарантиях безопасности для Европы и об Украине в этом контексте.
