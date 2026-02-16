Переговори з РФ та США у Женеві: Буданов зробив заяву та опублікував інтригуюче фото

Глава офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська делегація вирушила на переговори до Женеви. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідне повідомлення Буданова з'явилося в соцмережах.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"На шляху до Женеви. Попереду – наступний раунд переговорів. Дорогою з колегами обговорюватимемо уроки нашої історії, шукатимемо правильні висновки. Інтереси України мають бути захищені", – зазначив Кирило Буданов.

Крім цього, Кирило Буданов опублікував фото біля поїзда з колегами, з якими вони прямують на наступний раунд переговорів із представниками США та Росії до Женеви.

