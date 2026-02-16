Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что украинская делегация отправилась на переговоры в Женеву. Как передает портал "Комментарии", соответствующее сообщение Буданова появилось в соцсетях.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"На пути в Женеву. Впереди — следующий раунд переговоров. По дороге с коллегами будем обсуждать уроки нашей истории, искать правильные выводы. Интересы Украины должны быть защищены", – отметил Кирилл Буданов.

Кроме этого, Кирилл Буданов опубликовал фото возле поезда с коллегами, с которыми они направляются на следующий раунд переговоров с представителями США и России в Женеву.

Читайте также на портале "Комментарии" — новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Предыдущий раунд переговоров по Украине прошел в Абу-Даби (ОАЭ) 4-5 февраля. Тогда российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Почему произошла смена главы российской делегации? Можно ли допустить мысль, что стороны переговоров все технические вопросы решили и переговорный процесс оказался в тупике, вот поэтому РФ и отправляет Мединского, чтобы попросту тянуть время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.



