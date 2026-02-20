Переговори з РФ: прем'єр Італії Мелоні висловилася про питання українських територій

Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні заявила про помітне просування в обговоренні гарантій безпеки для України, проте наголосила: до реального врегулювання війни ще далеко. Головною перешкодою залишається територіальне питання, яке, як і раніше, блокує будь-які спроби вийти на остаточну угоду.

Джорджа Мелоні. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю телеканалу Sky TG24 глава уряду Італії зазначила, що зараз йдеться не про переломний момент, а лише про можливе наближення контакту щодо перемир'я.

За її словами, навіть цей етап залишається за закритим та потребує складних дипломатичних зусиль.

Мелоні підкреслила, що формально вже існує мирний план, у якому багато положень узгоджено на папері. Проте ключова проблема – доля територій, на які продовжує Росія претендувати.

Італійський прем'єр назвала ці претензії необґрунтованими та вказала, що саме вони залишаються головним каменем спотикання.

При цьому вона повідомила про суттєвий прогрес у розробці гарантій безпеки для Києва. За її словами, ведеться активна робота над механізмом, який може бути побудований за моделлю статті 5 НАТО – принципом колективного захисту, який передбачає обов'язкову підтримку союзників у разі нападу.

За оцінкою Мелоні, досягнуті домовленості створюють основу для майбутньої безпеки України, проте без вирішення територіального конфлікту говорити про повноцінний світ наразі передчасно.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна демонструє готовність до серйозних компромісів заради просування мирних переговорів, включаючи обговорення територіальних поступок та відведення військ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути можливість відведення українських сил із окремих ділянок Донбасу. Проте ключовою умовою залишається симетричний крок із боку Москви – російські війська мають відійти на аналогічну відстань.