Премьер-министр Джорджа Мелони заявила о заметном продвижении в обсуждении гарантий безопасности для Украины, однако подчеркнула: до реального урегулирования войны еще далеко. Главным препятствием остаётся территориальный вопрос, который по-прежнему блокирует любые попытки выйти на окончательное соглашение.

Джорджа Мелони. Фото: из открытых источников

В интервью телеканалу Sky TG24 глава правительства Италии отметила, что сейчас речь идет не о переломном моменте, а лишь о возможном приближении контакта по вопросу перемирия.

По ее словам, даже этот этап остается за закрытым и требует сложных дипломатических усилий.

Мелони подчеркнула, что формально уже существует мирный план, в котором многие положения согласованы на бумаге. Однако ключевая проблема – судьба территорий, на которые продолжает претендовать Россия.

Итальянский премьер назвала эти претензии необоснованными и указала, что именно они остаются главным камнем преткновения.

При этом она сообщила о существенном прогрессе в разработке гарантий безопасности для Киева. По ее словам, ведется активная работа над механизмом, который может быть построен по модели статьи 5 НАТО – принципа коллективной защиты, предусматривающего обязательную поддержку союзников в случае нападения.

По оценке Мелони, достигнутые договоренности создают основу для будущей безопасности Украины, однако без решения территориального конфликта говорить о полноценном мире пока преждевременно.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина демонстрирует готовность к серьезным компромиссам, ради продвижения мирных переговоров, включая обсуждение территориальных уступок и отвода войск. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил с отдельных участков Донбасса. Однако ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние.