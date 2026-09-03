Переговори України та РФ «на паузі»: у Ердогана здивували причиною і знайшли винного

Відповідальність за фактичне призупинення переговорів щодо завершення війни лежить на Росії, оскільки саме Москва наразі не демонструє готовності до реального діалогу. Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв'ю РБК-Україна.

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За словами дипломата, інші сторони готові повернутися за стіл переговорів, тоді як позиція Кремля залишається головною перешкодою для відновлення процесу. У Туреччині ситуацію сприймають із занепокоєнням, однак добре розуміють причини нинішньої паузи.

"Турецькі дипломати загалом дуже добре розуміють, що відбувається, — що це замороження чи пауза в перемовинах спричинені російською стороною", — зазначив Джелял.

Водночас навіть за відсутності прогресу в політичних переговорах сторонам вдалося досягти результатів у гуманітарному напрямку. Йдеться насамперед про звільнення українських військовополонених та цивільних. Посол звернув увагу, що обміни відбувалися і раніше, однак останнім часом кількість повернутих українців суттєво зросла.

Анкара, за словами Джеляла, продовжує виступати за відновлення переговорів між Києвом і Москвою. Особливого значення для Туреччини це набуває через погіршення безпекової ситуації в Чорному морі та загрози для комерційного судноплавства.

Дипломат нагадав, що внаслідок атак на цивільні судна гинули турецькі моряки. Крім того, російські війська регулярно завдають ударів по українській портовій інфраструктурі та комерційних кораблях, що змушує Україну реагувати.

За словами Джеляла, подальше загострення ситуації в Чорному морі не відповідає інтересам Анкари. Саме тому Туреччина наполягає на продовженні діалогу та закликає сторони повернутися до переговорного процесу.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія планує провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Українські соціологи закликають професійну спільноту не брати участі у заходах, які Москва може використати для створення видимості легітимності окупаційної влади. Про це йдеться у заяві Правління Соціологічної асоціації України (САУ).