Переговоры Украины и РФ «на паузе»: у Эрдогана удивили причиной и нашли виновного

Ответственность за фактическую приостановку переговоров по завершению войны лежит на России, поскольку именно Москва пока не демонстрирует готовность к реальному диалогу. Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

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По словам дипломата, другие стороны готовы вернуться за стол переговоров, в то время как позиция Кремля остается главным препятствием для возобновления процесса. В Турции ситуацию воспринимают с беспокойством, но хорошо понимают причины нынешней паузы.

"Турецкие дипломаты в целом очень хорошо понимают, что происходит, — что это заморозка или пауза в переговорах, вызванные российской стороной", — отметил Джелял.

В то же время, даже при отсутствии прогресса в политических переговорах сторонам удалось достичь результатов в гуманитарном направлении. Речь идет прежде всего об освобождении украинских военнопленных и гражданских . Посол обратил внимание, что обмены происходили и раньше, однако в последнее время количество возвращенных украинцев существенно выросло.

Анкара, по словам Джеляла, продолжает выступать за возобновление переговоров между Киевом и Москвой. Особое значение для Турции это приобретает из-за ухудшения ситуации в Черном море и угрозы для коммерческого судоходства.

Дипломат напомнил, что в результате атак на гражданские суда погибали турецкие моряки. Кроме того, российские войска регулярно наносят удары по украинской портовой инфраструктуре и коммерческим кораблям, что заставляет Украину реагировать.

По словам Джеляла, дальнейшее обострение ситуации в Черном море не отвечает интересам Анкары. Именно поэтому Турция настаивает на продолжении диалога и призывает стороны вернуться в переговорный процесс.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия планирует провести так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Украинские социологи призывают профессиональное сообщество не участвовать в мероприятиях, которые Москва может использовать для создания видимости легитимности оккупационных властей. Об этом говорится в заявлении Правления Социологической ассоциации Украины (САУ).