Кремль дав офіційний наказ на черговий страшний злочин в Україні: озвучено термінове попередження

Росія планує провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Українські соціологи закликають професійну спільноту не брати участі у заходах, які Москва може використати для створення видимості легітимності окупаційної влади. Про це йдеться у заяві Правління Соціологічної асоціації України (САУ).

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За інформацією асоціації, голосування Росія планує провести 18–20 вересня 2026 року. До нього окупанти мають намір залучити захоплені райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також окупований Крим

У САУ наголошують, що проведення російських "виборів" на українських землях є не звичайною політичною процедурою, а одним з інструментів, за допомогою яких Кремль намагається легітимізувати окупацію та встановлені ним адміністрації.

Україна не визнає жодних результатів такого голосування. Аналогічної позиції щодо незаконних виборчих процесів на окупованих українських територіях дотримуються міжнародні партнери та організації, зокрема ООН та ОБСЄ.

Правління САУ звернулося до українських і закордонних соціологічних центрів, дослідницьких груп та компаній із закликом не долучатися до російської виборчої кампанії на захоплених територіях. Соціологів також закликають утриматися від дій, які можуть сприяти висвітленню перебігу або результатів такого "голосування".

На цьому тлі з'являється інформація про можливу підготовку Росії до нових мобілізаційних заходів. Партизанський рух "АТЕШ" повідомляв про перевірку військових полігонів у Ростовській та Московській областях. За його даними, нова хвиля мобілізації може розпочатися після виборів до Держдуми.

Водночас Володимир Путін заперечує такі плани, називаючи повідомлення про можливу мобілізацію інформаційною атакою. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Москва планує залучити до війська по 300 тисяч осіб у 2026 та 2027 роках.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські винищувачі F-16 зіткнулися із серйозною проблемою — нестачею ракет класу "повітря — повітря", необхідних для перехоплення російських повітряних цілей. У деяких випадках дефіцит озброєння змушує пілотів під час бойових вильотів використовувати бортові гармати замість ракет.