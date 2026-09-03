Россия планирует провести так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины . Украинские социологи призывают профессиональное сообщество не участвовать в мероприятиях, которые Москва может использовать для создания видимости легитимности оккупационных властей. Об этом говорится в заявлении Правления Социологической ассоциации Украины (САУ) .

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По информации ассоциации, голосование Россия планирует провести 18-20 сентября 2026 года . К нему оккупанты намерены привлечь захваченные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также оккупированный Крым

В САУ отмечают, что проведение российских "выборов" на украинских землях является не обычной политической процедурой, а одним из инструментов, посредством которых Кремль пытается легитимизировать оккупацию и установленные им администрации .

Украина не признает результатов такого голосования. Аналогичную позицию относительно незаконных избирательных процессов на оккупированных украинских территориях придерживаются международные партнеры и организации, в частности ООН и ОБСЕ.

Правление САУ обратилось в украинские и зарубежные социологические центры, исследовательские группы и компании с призывом не приобщаться к российской избирательной кампании на захваченных территориях. Социологи также призывают воздержаться от действий, которые могут способствовать освещению течения или результатов такого "голосования".

На этом фоне появляется информация о возможной подготовке России к новым мобилизационным мерам. Партизанское движение "АТЕШ" сообщало о проверке военных полигонов в Ростовской и Московской областях. По его данным, новая волна мобилизации может начаться после выборов в Госдуму.

В то же время Владимир Путин отрицает такие планы, называя сообщения о возможной мобилизации информационной атакой. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Москва планирует привлечь в армию по 300 тысяч человек в 2026 и 2027 годах .

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские истребители F-16 столкнулись с серьезной проблемой — нехваткой ракет класса "воздух — воздух", необходимых для перехвата российских воздушных целей. В некоторых случаях дефицит вооружения заставляет пилотов во время боевых вылетов использовать бортовые пушки вместо ракет.