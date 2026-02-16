Переговори у Женеві: у США пояснили, чого ще окрім територій Росія хоче від України

Російське керівництво продовжує сигналізувати, що не обмежиться контролем над частинами чотирьох українських областей і прагне більш масштабних політичних цілей. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Приводом для висновків аналітиків стала заява заступника голови оборонного комітету Держдуми РФ Олексій Журавльов, котрий прямо заявив, що Росія не задовольниться отриманням контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. За його словами, Москва також домагається зміни політичного керівництва України та усунення влади, яку в РФ називають "ворожою".

Експерти ISW зазначають, що подібні заяви відповідають ширшій стратегії Кремля. Російські чиновники неодноразово наголошували, що майбутня Україна має бути "дружньою" Росії. Насправді це означає спробу домогтися формування уряду, орієнтованого на Москву, і змінити зовнішньополітичний курс країни.

Аналітики попереджають, що Росія може використати переговорний процес як інструмент тиску, щоб досягти поступок, здатних послабити українську державу та скоротити вплив Заходу в регіоні. У Кремлі також раніше відкидали пропозиції щодо серйозних гарантій безпеки для України, демонструючи готовність продовжувати війну задля досягнення своїх цілей.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про завершення війни увійшли до найскладнішої фази. За його словами, Вашингтон поки що не впевнений, чи справді Росія готова припинити бойові дії і чи існує компроміс, який зможуть прийняти обидві сторони.

