Переговоры в Женеве: в США объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины

Российское руководство продолжает сигнализировать, что не ограничится контролем над частями четырех украинских областей и стремится к более масштабным политическим целям. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Поводом для выводов аналитиков стало заявление заместителя главы оборонного комитета Госдумы РФ Алексей Журавлев, который прямо заявил, что Россия не удовлетворится получением контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. По его словам, Москва также добивается изменения политического руководства Украины и устранения власти, которую в РФ называют "враждебной".

Эксперты ISW отмечают, что подобные заявления соответствуют более широкой стратегии Кремля. Российские чиновники неоднократно подчеркивали, что будущая Украина должна быть "дружественной" России. На практике это означает попытку добиться формирования правительства, ориентированного на Москву, и изменить внешнеполитический курс страны.

Аналитики предупреждают, что Россия может использовать переговорный процесс как инструмент давления, чтобы добиться уступок, способных ослабить украинское государство и сократить влияние Запада в регионе. В Кремле также ранее отвергали предложения о серьезных гарантиях безопасности для Украина, демонстрируя готовность продолжать войну ради достижения своих целей.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры о завершении войны вошли в наиболее сложную фазу. По его словам, Вашингтон пока не уверен, действительно ли Россия готова прекратить боевые действия и существует ли компромисс, который смогут принять обе стороны.

