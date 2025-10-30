Переговори США та Китаю: чому Україна може стати "розмінною монетою" у їх діалозі

Україна ризикує стати "розмінною монетою" у переговорах між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зустріч Трампа та Сі (фото з відкритих джерел)

Про це 30 жовтня в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив колишній посол України у Сінгапурі Павло Султанський.

За словами дипломата, під час двосторонніх зустрічей Вашингтона і Пекіна українське питання порушується лише побіжно, тоді як основна увага приділяється глобальним темам, таким як ситуація навколо Тайваню чи загроза з боку Північної Кореї.

"Через це Україна може опинитися предметом домовленостей без повного усвідомлення її значення для глобальної безпеки", — зазначив Султанський.

Він наголосив, що для Києва вкрай важливо активізувати дипломатичні та інформаційні зусилля, щоб донести світові реальну ситуацію і забезпечити врахування української позиції під час ухвалення ключових міжнародних рішень.

На думку Султанського, щоб уникнути перетворення на "об’єкт торгівлі", Україна має зміцнити своє дипломатичне та інформаційне представництво на найвищому рівні.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що після завершення зустрічі лідери США та КНР були небагатослівними. Сі Цзіньпін зовсім не згадав у своїй промові про Україну, а Трамп сказав, що Сі Цзіньпін допоможе Штатам у встановленні миру в Україні.

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що Китай просто не хоче навіть обговорювати питання можливого припинення війни в Україні, тому що Китай і так все влаштовує щодо війни Росії та України.



"Влаштовує їх Путін, який віддає свої ресурси в обмін на можливість продовжувати війну, він відволікає увагу США від Китаю. Отже, Китай все влаштовує", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".