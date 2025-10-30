Переговоры США и Китая: почему Украина может стать "разменной монетой" в их диалоге

Украина рискует стать разменной монетой в переговорах между Соединенными Штатами и Китаем.

Встреча Трампа и Си (фото из открытых источников)

Об этом 30 октября в эфире телеканала "Киев 24" заявил бывший посол Украины в Сингапуре Павел Султанский.

По словам дипломата, во время двусторонних встреч Вашингтона и Пекина украинский вопрос поднимается лишь вскользь, в то время как основное внимание уделяется глобальным темам, таким как ситуация вокруг Тайваня или угроза со стороны Северной Кореи.

"По этой причине Украина может оказаться предметом договоренностей без полного осознания ее значения для глобальной безопасности", — отметил Султанский.

Он подчеркнул, что для Киева очень важно активизировать дипломатические и информационные усилия, чтобы донести миру реальную ситуацию и обеспечить учет украинской позиции при принятии ключевых международных решений.

По мнению Султанского, чтобы избежать превращения в "объект торговли", Украина должна укрепить свое дипломатическое и информационное представительство на самом высоком уровне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после завершения встречи лидеры США и КНР были немногословны. Си Цзиньпин совсем не упомянул в своей речи об Украине, а Трамп сказал, что Си Цзиньпин поможет Штатам в установлении мира в Украине.

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что Китай просто не хочет даже обсуждать вопрос возможного прекращения войны в Украине, потому что Китай и так все устраивает в отношении войны России и Украины.



"Устраивает их Путин, отдающий свои ресурсы в обмен на возможность продолжать войну, он отвлекает внимание США от Китая. Следовательно, Китай все устраивает", – отметил собеседник портала "Комментарии".