Переговоры США и Китая: почему Украина может стать "разменной монетой" в их диалоге

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украина рискует стать разменной монетой в переговорах между Соединенными Штатами и Китаем.
Встреча Трампа и Си (фото из открытых источников)
Об этом 30 октября в эфире телеканала "Киев 24" заявил бывший посол Украины в Сингапуре Павел Султанский.
По словам дипломата, во время двусторонних встреч Вашингтона и Пекина украинский вопрос поднимается лишь вскользь, в то время как основное внимание уделяется глобальным темам, таким как ситуация вокруг Тайваня или угроза со стороны Северной Кореи.
Он подчеркнул, что для Киева очень важно активизировать дипломатические и информационные усилия, чтобы донести миру реальную ситуацию и обеспечить учет украинской позиции при принятии ключевых международных решений.
По мнению Султанского, чтобы избежать превращения в "объект торговли", Украина должна укрепить свое дипломатическое и информационное представительство на самом высоком уровне.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после завершения встречи лидеры США и КНР были немногословны. Си Цзиньпин совсем не упомянул в своей речи об Украине, а Трамп сказал, что Си Цзиньпин поможет Штатам в установлении мира в Украине.
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что Китай просто не хочет даже обсуждать вопрос возможного прекращения войны в Украине, потому что Китай и так все устраивает в отношении войны России и Украины.