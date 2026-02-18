Переговори щодо України: на Заході розкрили на що вирішив зробити ставку Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа радикально змінила підхід до зовнішньої політики, передавши ключові міжнародні переговори не традиційним дипломатичним структурам, а найближчим довіреним особам глави держави. Про це повідомляє The New York Times.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

На переговорах у Женеві спецпосланець США Стів Віткофф та радник президента Джаред Кушнер провели серію зустрічей із представниками Ірану, а також делегаціями Росії та України. При цьому традиційні центри американської дипломатії, такі як Державний департамент США та Рада національної безпеки США, фактично відсторонені від процесу.

Віткофф, девелопер і давній союзник Трампа, офіційно обіймає посаду спецпосланця. Кушнер, незважаючи на відсутність державної посади, відіграє ключову роль завдяки особистій довірі президента. Їхній підхід називають "транзакційним": замість ідеологічних заяв вони зосереджені на швидких та прагматичних угодах.

Деякі країни, включаючи Росію та держави Близького Сходу, позитивно сприймають таку модель. Проте експерти попереджають про ризики.

За їхніми словами, відмова від традиційних дипломатичних механізмів може послабити позиції США, особливо в переговорах із такими лідерами, як Володимир Путін, який, за оцінками західних чиновників, вважає, що час грає на користь Москві.

Критики також вказують на можливий конфлікт інтересів через бізнес-зв'язки учасників переговорів. Тим не менш, Білий дім продовжує робити ставку на "дипломатію без дипломатів", розглядаючи особисті зв'язки та досвід укладання угод як головний інструмент впливу в умовах глобальної нестабільності.

