Переговоры по Украине: на Западе раскрыли на что решил сделать ставку Трамп

Администрация президента США Дональда Трампа радикально изменила подход к внешней политике, передав ключевые международные переговоры не традиционным дипломатическим структурам, а ближайшим доверенным лицам главы государства. Об этом сообщает The New York Times.

На переговорах в Женеве спецпосланник США Стив Виткофф и советник президента Джаред Кушнер провели серию встреч с представителями Ирана, а также делегациями России и Украины. При этом традиционные центры американской дипломатии, такие как Государственный департамент США и Совет национальной безопасности США, оказались фактически отстранены от процесса.

Виткофф, девелопер и давний союзник Трампа, официально занимает должность спецпосланника. Кушнер, несмотря на отсутствие государственной должности, играет ключевую роль благодаря личному доверию президента. Их подход называют "транзакционным": вместо идеологических заявлений они сосредоточены на быстрых и прагматичных соглашениях.

Некоторые страны, включая Россию и государства Ближнего Востока, положительно воспринимают такую модель. Однако эксперты предупреждают о рисках.

По их словам, отказ от традиционных дипломатических механизмов может ослабить позиции США, особенно в переговорах с такими лидерами, как Владимир Путин, который, по оценкам западных чиновников, считает, что время играет на пользу Москве.

Критики также указывают на возможный конфликт интересов из-за бизнес-связей участников переговоров. Тем не менее Белый дом продолжает делать ставку на "дипломатию без дипломатов", рассматривая личные связи и опыт заключения сделок как главный инструмент влияния в условиях глобальной нестабильности.

