logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Переговоры по Украине: на Западе раскрыли на что решил сделать ставку Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры по Украине: на Западе раскрыли на что решил сделать ставку Трамп

Белый дом делает ставку на «дипломатию сделок», вызывая тревогу у союзников и удивление у соперников

18 февраля 2026, 08:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа радикально изменила подход к внешней политике, передав ключевые международные переговоры не традиционным дипломатическим структурам, а ближайшим доверенным лицам главы государства. Об этом сообщает The New York Times.

Переговоры по Украине: на Западе раскрыли на что решил сделать ставку Трамп

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

На переговорах в Женеве спецпосланник США Стив Виткофф и советник президента Джаред Кушнер провели серию встреч с представителями Ирана, а также делегациями России и Украины. При этом традиционные центры американской дипломатии, такие как Государственный департамент США и Совет национальной безопасности США, оказались фактически отстранены от процесса.

Виткофф, девелопер и давний союзник Трампа, официально занимает должность спецпосланника. Кушнер, несмотря на отсутствие государственной должности, играет ключевую роль благодаря личному доверию президента. Их подход называют "транзакционным": вместо идеологических заявлений они сосредоточены на быстрых и прагматичных соглашениях.

Некоторые страны, включая Россию и государства Ближнего Востока, положительно воспринимают такую модель. Однако эксперты предупреждают о рисках. 

По их словам, отказ от традиционных дипломатических механизмов может ослабить позиции США, особенно в переговорах с такими лидерами, как Владимир Путин, который, по оценкам западных чиновников, считает, что время играет на пользу Москве.

Критики также указывают на возможный конфликт интересов из-за бизнес-связей участников переговоров. Тем не менее Белый дом продолжает делать ставку на "дипломатию без дипломатов", рассматривая личные связи и опыт заключения сделок как главный инструмент влияния в условиях глобальной нестабильности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль озвучил истинные цели на фоне переговоров в Женеве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/02/17/us/politics/trump-witkoff-kushner-diplomacy.html
Теги:

Новости

Все новости