Переговорам прийшов кінець: навіщо Зеленського кличуть до Москви

Знову вся увага прикута до переговорного кейсу. Україна, США та РФ збираються на зустріч в Абу-Дабі, а тим часом Кремля продовжує манупілятивно заявляти, що нібито запрошує Володимира Зеленського на переговори у Москву. Що за цим стоїть? Чого взагалі чекати відного кола перемовин? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

За голосними заявами нічого не стоїть

Політичний експерт Сергій Таран говорить, що заяви кремля, що переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним можливі тільки у Москві означають, що ніяких прямих перемовин, а тим більше підписань угод між Україною та Росією не планується в принципі.

"Якщо дійде до якихось угод, то вони будуть підписані між Україною та США, зокрема, про гарантії безпеки, та між США і Росією, зокрема, про зняття санкцій чи ще якісь васальні угоди, які Трамп придумає для Росії", – зазначив аналітик.

За його словами, всі заяви про готовність до прямих перемовин, звісно, ще будуть з обох сторін. Путіна теж можуть запросити у Київ, або одразу на Лукʼянівку. В цих взаємних заявах буде і тролінг, і ще одна нагода показати Дональду Трампу підтримку його дипломатичних зусиль.

Попереду нас чекає ще не один і не два раунди перемовин

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі зазначив, нічого конкретного не слід очікувати від чергового раунду перемовин поміж Україною та рф за посередництва США в Абу-Дабі.

"Нічого конкретного, адже питання територій є для України "червоною лінією" і Київ не збирається надавати росії добре укріплені території авансом, адже це значно полегшить їм завдання із захоплення нових територій тоді, коли їм це буде зручно. У Кремлі це розуміють, а тому й вдаються до таких нищивних обстрілів українських міст з метою заморозити цивільне населення, а також терористичних атак проти нього, аби зламати Дух українців до спротиву", – зазначив експерт.

Він продовжує, поки Сполучені Штати виступатимуть у статусі посередника, а не захисника жертви військової агресії, навряд слід очікувати прийнятних для України умов миру.

"А тому попереду нас чекає ще не один і не два раунди перемовин поміж Україною та рф", – констатував Максим Ялі.

Нагадаємо, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що путінський режим наполягає, що контакти між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським можливі лише у Москві.

"Зеленський пропонує контакти, Путін сказав, що вони можливі у Москві. Ця позиція залишається нашою позицією", — сказав він, відповідаючи на запитання, чи розглядають у Кремлі можливість організації зустрічі двох президентів на нейтральній території.

