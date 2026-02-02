Переговорам пришел конец: зачем Зеленского зовут в Москву

Снова все внимание приковано к переговорному кейсу. Украина, США и РФ собираются на встречу в Абу-Даби, а между тем Кремля продолжает манупилятивно заявлять, что якобы приглашает Владимира Зеленского на переговоры в Москву. Что за этим стоит? Чего вообще ждать одного круга переговоров? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

За громкими заявлениями ничего не стоит

Политический эксперт Сергей Таран говорит, что заявления кремля, что переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным возможны только в Москве, означают, что никаких прямых переговоров, а тем более подписаний соглашений между Украиной и Россией не планируется в принципе.

"Если дойдет до каких-либо соглашений, то они будут подписаны между Украиной и США, в частности, о гарантиях безопасности, и между США и Россией, в частности, о снятии санкций или еще каких-то вассальных соглашениях, которые Трамп придумает для России", — отметил аналитик.

По его словам, все заявления о готовности к прямым переговорам, конечно, еще будут с обеих сторон. Путина тоже могут пригласить в Киев или сразу на Лукьяновку. В этих взаимных заявлениях будет и троллинг, и еще один случай показать Дональду Трампу поддержку его дипломатических усилий.

Впереди нас ждет еще не один и не два раунда переговоров

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что ничего конкретного не следует ожидать от очередного раунда переговоров между Украиной и России при посредничестве США в Абу-Даби.

"Ничего конкретного, ведь вопрос территорий для Украины "красной линией" и Киев не собирается предоставлять россии хорошо укрепленные территории авансом, ведь это значительно облегчит им задачу по захвату новых территорий тогда, когда им это будет удобно. В Кремле это понимают, а потому и предпринимают такие сокрушительные обстрелы украинских городов с целью заморозить гражданское население, а также террористических атак против него, чтобы сломать Дух украинцев до сопротивления", – отметил эксперт.

Он продолжает, пока Соединенные Штаты будут выступать в статусе посредника, а не защитника жертвы военной агрессии, вряд ли следует ожидать приемлемых для Украины условий мира.

"А потому впереди нас ждет еще не один и не два раунда переговоров между Украиной и РФ", – констатировал Максим Яли.

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что путинский режим настаивает, что контакты между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только в Москве.

"Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность организации встречи двух президентов на нейтральной территории.

Читайте на портале "Комментарии" — объявленное в конце января так называемое "энергетическое перемирие" фактически прекратилось 1 февраля. Россия снова наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые подтвердили в Министерстве энергетики Украины.

2 февраля на брифинге первый заместитель министра Артем Некрасов рассказал об ударах России по энергетической инфраструктуре, что означает окончание "энергетического перемирия".



