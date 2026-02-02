Переговорам пришел конец: зачем Зеленского зовут в Москву

Рубрики
Кравцев Сергей
Снова все внимание приковано к переговорному кейсу. Украина, США и РФ собираются на встречу в Абу-Даби, а между тем Кремля продолжает манупилятивно заявлять, что якобы приглашает Владимира Зеленского на переговоры в Москву. Что за этим стоит? Чего вообще ждать одного круга переговоров? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран говорит, что заявления кремля, что переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным возможны только в Москве, означают, что никаких прямых переговоров, а тем более подписаний соглашений между Украиной и Россией не планируется в принципе.
По его словам, все заявления о готовности к прямым переговорам, конечно, еще будут с обеих сторон. Путина тоже могут пригласить в Киев или сразу на Лукьяновку. В этих взаимных заявлениях будет и троллинг, и еще один случай показать Дональду Трампу поддержку его дипломатических усилий.
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли отметил, что ничего конкретного не следует ожидать от очередного раунда переговоров между Украиной и России при посредничестве США в Абу-Даби.
Он продолжает, пока Соединенные Штаты будут выступать в статусе посредника, а не защитника жертвы военной агрессии, вряд ли следует ожидать приемлемых для Украины условий мира.
Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что путинский режим настаивает, что контакты между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только в Москве.
