Перегони вже почалися: на Заході розповіли, що може вирішити долю війни в Україні

Кравцев Сергей
Безпілотники домінують у небі на фронті російсько-української війни. Хто має більше безпілотників і майстерно ними керує, той і ближчий до успіху. Паралельно дедалі масовішим стає використання наземних роботизованих комплексів обома сторонами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Forbes.
Роботизовані дрони. Фото: із відкритих джерел
Журналісти зазначають, що внаслідок активного застосування БПЛА, на фронті утворилася так звана кіл-зона, яка може досягати 25 км углиб від лінії зіткнення. У таких умовах логістичні завдання доводиться доручати безекіпажним транспортним засобам для зменшення втрат особового складу при доставці всього необхідного на передову.
Автори публікації зазначають, тими ж FPV-дронами важко вибивати солдатів із населених пунктів, які вони контролюють. Але дрони добре себе показують в атаках на транспорт, що постачає патрони та провіант цим гарнізонам. Фактично обидві сторони намагаються брати підконтрольні ворогові села та міста у дронову облогу. І саме для того, щоби прорвати таку облогу, доводиться використовувати наземні роботизовані комплекси.
У Мережі з'являється все більше відео про те, як безпілотні наземні транспортні засоби доставляють провізію на передову — як російським, так і українським солдатам. І хоча наземні роботи так само вразливі для ударів БПЛА, як і звичайні пікапи, їхня втрата обходиться без загибелі водіїв.
Наземні роботи значно менші за звичайні автомобілі, тому можуть брати на борт відносно трохи вантажу. Але вони менш помітні, і часто пристосовані для пересування поза дорогами, де важко проїхати автомобілем. Наприклад, у лісі.
Водночас, як пише Forbes, наземні роботизовані комплекси залишаються відносно примітивними порівняно зі швидким розвитком технології БПЛА.
