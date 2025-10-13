Перегони вже почалися: на Заході розповіли, що може вирішити долю війни в Україні

Безпілотники домінують у небі на фронті російсько-української війни. Хто має більше безпілотників і майстерно ними керує, той і ближчий до успіху. Паралельно дедалі масовішим стає використання наземних роботизованих комплексів обома сторонами. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Forbes.

Роботизовані дрони. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що внаслідок активного застосування БПЛА, на фронті утворилася так звана кіл-зона, яка може досягати 25 км углиб від лінії зіткнення. У таких умовах логістичні завдання доводиться доручати безекіпажним транспортним засобам для зменшення втрат особового складу при доставці всього необхідного на передову.

Автори публікації зазначають, тими ж FPV-дронами важко вибивати солдатів із населених пунктів, які вони контролюють. Але дрони добре себе показують в атаках на транспорт, що постачає патрони та провіант цим гарнізонам. Фактично обидві сторони намагаються брати підконтрольні ворогові села та міста у дронову облогу. І саме для того, щоби прорвати таку облогу, доводиться використовувати наземні роботизовані комплекси.

У Мережі з'являється все більше відео про те, як безпілотні наземні транспортні засоби доставляють провізію на передову — як російським, так і українським солдатам. І хоча наземні роботи так само вразливі для ударів БПЛА, як і звичайні пікапи, їхня втрата обходиться без загибелі водіїв.

Наземні роботи значно менші за звичайні автомобілі, тому можуть брати на борт відносно трохи вантажу. Але вони менш помітні, і часто пристосовані для пересування поза дорогами, де важко проїхати автомобілем. Наприклад, у лісі.

Водночас, як пише Forbes, наземні роботизовані комплекси залишаються відносно примітивними порівняно зі швидким розвитком технології БПЛА.

"Прагнення до розробки нових безпілотних наземних транспортних засобів відображає ширший зсув до роботизованого бою, де машини відіграють дедалі більше ролей, які колись були зарезервовані для людей. Хоча нинішні системи залишаються обмеженими, їхня швидка еволюція вказує на майбутнє поле бою з інтегрованою мережею повітряних, наземних та морських дронів. Як для України, так і для Росії перевага в наземних безпілотниках надасть їм перевагу на сучасному полі бою, впливаючи на майбутню траєкторію війни", — резюмує автор матеріалу.

