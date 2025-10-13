Гонка уже началась: на Западе рассказали, что может решить исход войны в Украине

Беспилотники доминируют в небе на фронте российско-украинской войны. Кто имеет больше беспилотников и мастерски ими управляет, тот и ближе к успеху. Параллельно все более массовым становится использование наземных роботизированных комплексов обеими сторонами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Роботизированные дроны. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что в результате активного применения БПЛА, на фронте образовалась так называемая килл-зона, которая может достигать 25 км вглубь от линии соприкосновения. В таких условиях логистические задачи приходится поручать безэкипажным транспортным средствам ради уменьшения потерь личного состава при доставке всего необходимого на передовую.

Авторы публикации отмечают, теми же FPV-дронами трудно выбивать солдат из населенных пунктов, которые они контролируют. Но дроны хорошо себя показывают в атаках на транспорт, поставляющий патроны и провиант этим гарнизонам. Фактически обе стороны пытаются брать подконтрольные врагу села и города в дроновую осаду. И именно для того, чтобы прорвать такую осаду, приходится использовать наземные роботизированные комплексы.

В Сети появляется все больше видео того, как беспилотные наземные транспортные средства доставляют провизию на передовую — как российским, так и украинским солдатам. И хотя наземные роботы так же уязвимы для ударов БПЛА, как и обычные пикапы, их потеря обходится без гибели водителей.

Наземные роботы значительно меньше обычных автомобилей, поэтому могут брать на борт относительно немного груза. Но зато они менее заметны, и часто приспособлены для передвижения вне дорог, где трудно проехать автомобилем. Например, в лесу.

Вместе с тем, как пишет Forbes, наземные роботизированные комплексы остаются относительно примитивными по сравнению с быстрым развитием технологии БПЛА.

"Стремление к разработке новых беспилотных наземных транспортных средств отражает более широкий сдвиг к роботизированному бою, где машины играют все больше ролей, которые когда-то были зарезервированы для людей. Хотя нынешние системы остаются ограниченными, их быстрая эволюция указывает на будущее поле боя с интегрированной сетью воздушных, наземных и морских дронов. Как для Украины, так и для России преимущество в наземных беспилотниках даст им преимущество на современном поле боя, влияя на будущую траекторию войны", — резюмирует автор материала.

