Передозування замість перемоги: небойові втрати РФ б'ють рекорди
commentss НОВИНИ Всі новини

Передозування замість перемоги: небойові втрати РФ б’ють рекорди

Моральний стан російських окупаційних військ настільки критичний, що його намагаються «підтримувати» опіоїдними наркотиками

2 лютого 2026, 01:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У новому перехопленні ГУР МО України зафіксовано розмову російських військових, які відкрито обговорюють вживання опіоїдних речовин для зняття психологічної напруги на фронті.

Передозування замість перемоги: небойові втрати РФ б’ють рекорди

Армія рф під опіоїдами

Окупант у розмові скаржиться на повне моральне виснаження та прямо запитує про наявність сильнодіючих наркотиків — зокрема триметилфентанілу, фенадону або долофіну. За його словами, перебування на передовій викликає настільки сильну психологічну відразу, що без штучного "приглушення" стану воювати стає неможливо.

У перехопленні також звучить обговорення можливості виготовлення подібних речовин у польових умовах. Втім, самі ж окупанти визнають, що не мають необхідних реактивів і максимум, на що здатні, — це отруїтися знеболювальними препаратами.

У розвідці зазначають, що масове вживання наркотиків серед особового складу є наслідком постійного вогневого тиску з боку Сил оборони України, значних втрат, свавілля командирів і повної відсутності мотивації. Російська пропаганда більше не працює як інструмент психологічної підтримки, а реальність війни дедалі частіше "компенсують" психоактивними речовинами.

Раніше ГУР МО України вже публікувало статистику небойових втрат у підрозділах центрального військового округу РФ. За неповний 2025 рік там зафіксували 112 смертей від наркотичних отруєнь — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за підсумками січня російські війська окупували 245 квадратних кілометрів української території, що майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні минулого року. Про це повідомляють аналітики DeepState, підбиваючи підсумки бойової активності противника.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/7769
