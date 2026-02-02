Передозування замість перемоги: небойові втрати РФ б’ють рекорди

Рубрики
У новому перехопленні ГУР МО України зафіксовано розмову російських військових, які відкрито обговорюють вживання опіоїдних речовин для зняття психологічної напруги на фронті.
Армія рф під опіоїдами
Окупант у розмові скаржиться на повне моральне виснаження та прямо запитує про наявність сильнодіючих наркотиків — зокрема триметилфентанілу, фенадону або долофіну. За його словами, перебування на передовій викликає настільки сильну психологічну відразу, що без штучного "приглушення" стану воювати стає неможливо.
У перехопленні також звучить обговорення можливості виготовлення подібних речовин у польових умовах. Втім, самі ж окупанти визнають, що не мають необхідних реактивів і максимум, на що здатні, — це отруїтися знеболювальними препаратами.
У розвідці зазначають, що масове вживання наркотиків серед особового складу є наслідком постійного вогневого тиску з боку Сил оборони України, значних втрат, свавілля командирів і повної відсутності мотивації. Російська пропаганда більше не працює як інструмент психологічної підтримки, а реальність війни дедалі частіше "компенсують" психоактивними речовинами.
Раніше ГУР МО України вже публікувало статистику небойових втрат у підрозділах центрального військового округу РФ. За неповний 2025 рік там зафіксували 112 смертей від наркотичних отруєнь — майже стільки ж, скільки за весь 2024 рік.