Передозировка вместо победы: небоевые потери РФ бьют рекорды

В новом перехвате ГУР МО Украины зафиксирован разговор российских военных, открыто обсуждающих употребление опиоидных веществ для снятия психологического напряжения на фронте.

Армия рф под опиоидами

Оккупант в разговоре жалуется на полное моральное истощение и прямо спрашивает наличие сильнодействующих наркотиков — в частности триметилфентанила, фенадона или долофина. По его словам, пребывание на передовой вызывает настолько сильное психологическое отвращение, что без искусственного "приглушения" состояния воевать становится невозможно.

В перехвате звучит также обсуждение возможности изготовления подобных веществ в полевых условиях. Впрочем, сами же оккупанты признают, что у них нет необходимых реактивов и максимум, на что способны, — это отравиться обезболивающими препаратами.

В разведке отмечают, что массовое употребление наркотиков среди личного состава является следствием постоянного огневого давления со стороны сил обороны Украины, значительных потерь, произвола командиров и полного отсутствия мотивации. Российская пропаганда больше не работает как инструмент психологической поддержки, а реальность войны все чаще "компенсируется" психоактивными веществами.

Ранее ГУР МО Украины уже публиковало статистику небоевых потерь в подразделениях центрального военного округа РФ. За неполный 2025 там зафиксировали 112 смертей от наркотических отравлений — почти столько же, сколько за весь 2024 год.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по итогам января российские войска оккупировали 245 квадратных километров украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года. Об этом сообщают аналитики DeepState, подводя итоги боевой активности противника.