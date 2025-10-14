З передачею Tomahawk Україні виникли неочікувані проблеми: розкрито вражаючі деталі

США, ймовірно, можуть надати Україні лише від 20 до 50 крилатих ракет Tomahawk, і така кількість навряд чи вплине на загальний хід війни. Про це повідомила Стейсі Петтіджон, директорка оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки", у коментарі для Financial Times.

Фото: з відкритих джерел

"Вашингтон може передати Україні до кількох десятків ракет Tomahawk, але це навряд чи змінить динаміку бойових дій. Попри те, що далекобійні ракети можуть посилити спроможності українських безпілотників та наявних крилатих ракет, їхня кількість буде обмеженою і недостатньою для тривалих, глибоких ударів по території РФ", — зазначила вона.

За словами українського урядовця, США підходять ближче до ухвалення рішення про передачу Tomahawk, однак адміністрація президента Трампа поки не дала остаточного підтвердження.

Марк Кансіан, колишній працівник Пентагону, який нині представляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень, вважає, що загальний арсенал США складає близько 4150 ракет Tomahawk/ З 2022 року Пентагон придбав лише приблизно 200 ракет, з яких понад 120 уже було використано під час навчань. У проєкті бюджету на 2026 рік Міноборони США передбачило кошти лише на закупівлю ще 57 ракет.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рішення щодо передання Україні далекобійних Tomahawk майже ухвалено. У Кремлі вже відреагували: речник кремлівсьукого диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передача цих ракет може стати "серйозною ескалацією", нібито через можливість їх оснащення ядерною боєголовкою.

Своєю чергою, Володимир Путін заявив, що РФ має намір посилити системи ППО у відповідь на потенційні поставки Tomahawk Україні.

Портал "Коментарі" вже писав, що минулої ночі Росія знову здійснила масовану повітряну атаку на українські міста. Основний удар припав на енергетичну інфраструктуру. Зафіксовано запуск 96 ударних дронів – більшість із них наші сили ППО знищили, але, на жаль, не всі, повідомив президент України Володимир Зеленський.