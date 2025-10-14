logo

С передачей Tomahawk Украине возникли неожиданные проблемы: раскрыты впечатляющие детали
С передачей Tomahawk Украине возникли неожиданные проблемы: раскрыты впечатляющие детали

С 2022 года Пентагон приобрел всего около 200 ракет, из которых более 120 уже использовано во время учений.

14 октября 2025, 12:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

США, вероятно, могут предоставить Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk, и такое количество вряд ли повлияет на общий ход войны. Об этом сообщила Стейси Пэттиджон, директор оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности", в комментарии для Financial Times.

С передачей Tomahawk Украине возникли неожиданные проблемы: раскрыты впечатляющие детали

Фото: из открытых источников

"Вашингтон может передать Украине в несколько десятков ракет Tomahawk, но это вряд ли изменит динамику боевых действий. Несмотря на то, что дальнобойные ракеты могут усилить способности украинских беспилотников и имеющихся крылатых ракет, их количество будет ограничено и недостаточно для длительных, глубоких ударов по территории РФ", — при нынешних ударах.

По словам украинского чиновника, США подходят поближе к принятию решения о передаче Tomahawk, однако администрация президента Трампа пока не дала окончательного подтверждения.

Марк Кансиан, бывший работник Пентагона, представляющий в настоящее время Центр стратегических и международных исследований, считает, что общий арсенал США составляет около 4150 ракет Tomahawk/. В проекте бюджета на 2026 год Минобороны США предусмотрело средства только на закупку еще 57 ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных Tomahawk почти принято. В Кремле уже отреагировали: спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что передача этих ракет может стать "серьезной эскалацией", якобы из-за возможности их оснащения ядерной боеголовкой.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что РФ намерена усилить системы ПВО в ответ на потенциальные поставки Tomahawk Украине.

Портал "Комментарии" уже писал , что минувшей ночью Россия снова совершила массированную воздушную атаку на украинские города. Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру. Зафиксирован запуск 96 ударных дронов – большинство из них наши силы ПВО уничтожили, но, к сожалению, не все, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



