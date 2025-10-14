Цинізм терору Путіна не має меж: Заходу озвучили термінове попередження

Минулої ночі Росія знову здійснила масовану повітряну атаку на українські міста. Основний удар припав на енергетичну інфраструктуру. Зафіксовано запуск 96 ударних дронів – більшість із них наші сили ППО знищили, але, на жаль, не всі, повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, один із найболючіших ударів стався по Харкову – російська авіація скинула бомби на міську лікарню. Постраждали 57 осіб. Цей напад — яскравий приклад терору, спрямованого проти мирного населення та медичних закладів, які рятують життя.

Фото: з відкритих джерел

Постраждала й енергетична інфраструктура в інших регіонах. Зокрема, на Кіровоградщині зруйновано об'єкти цивільного призначення, серед яких — залізничні споруди у двох населених пунктах. На Сумщині — удари по енергетичних об'єктах і підприємствах. Донеччина також опинилася під обстрілами. В усіх регіонах оперативно працюють аварійні бригади, йде ліквідація наслідків атак. Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до відновлювальних робіт.

Кожного дня й ночі Росія продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі: електростанціях, лініях електропередач, об’єктах газопостачання. Москва системно атакує джерела життя. Президент Зеленський наголошує: світ має інструменти, щоб припинити цей терор. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони — Patriot, NASAMS, SAMP/T та інших. Це дозволить захистити небо від ракет, дронів і авіабомб. Головне — рішучість партнерів. Лише сила може змусити Росію сісти за стіл справжніх переговорів. Мир можливий тільки через захист. Україна вдячна всім, хто підтримує її в цій боротьбі.

