Цинизм террора Путина не имеет предела: Западу озвучили срочное предупреждение

Минувшей ночью Россия снова совершила массированную воздушную атаку на украинские города. Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру. Зафиксирован запуск 96 ударных дронов – большинство из них наши силы ПВО уничтожили, но, к сожалению, не все, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, один из самых болезненных ударов произошел по Харькову – российская авиация сбросила бомбы на городскую больницу. Пострадали 57 человек. Это нападение – яркий пример террора, направленного против мирного населения и медицинских учреждений, спасающих жизнь.

Фото: из открытых источников

Пострадала и энергетическая инфраструктура в других регионах. В частности, в Кировоградской области разрушены объекты гражданского назначения, среди которых — железнодорожные сооружения в двух населенных пунктах. В Сумской области — удары по энергетическим объектам и предприятиям. Донетчина также оказалась под обстрелами. Во всех регионах оперативно работают аварийные бригады, идет ликвидация последствий атак. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к восстановительным работам.

Каждый день и ночь Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре: электростанциям, линиям электропередач, объектам газоснабжения. Москва системно атакует источники жизни. Президент Зеленский отмечает: у мира есть инструменты, чтобы прекратить этот террор. Украина нуждается больше в системах противовоздушной обороны — Patriot, NASAMS, SAMP/T и других. Это позволит защитить небо от ракет, дронов и авиабомб. Главное – решительность партнеров. Только сила может вынудить Россию сесть за стол настоящих переговоров. Мир возможен только из-за защиты. Украина благодарна всем, кто поддерживает ее в этой борьбе.

