logo

BTC/USD

111675

ETH/USD

3979.21

USD/UAH

41.61

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цинизм террора Путина не имеет предела: Западу озвучили срочное предупреждение
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизм террора Путина не имеет предела: Западу озвучили срочное предупреждение

Мир располагает средствами для остановки этого террора — Украина нуждается в большей степени систем ПВО, в том числе Patriot, NASAMS, SAMP/T и другие.

14 октября 2025, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Минувшей ночью Россия снова совершила массированную воздушную атаку на украинские города. Основной удар пришелся на энергетическую инфраструктуру. Зафиксирован запуск 96 ударных дронов – большинство из них наши силы ПВО уничтожили, но, к сожалению, не все, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, один из самых болезненных ударов произошел по Харькову – российская авиация сбросила бомбы на городскую больницу. Пострадали 57 человек. Это нападение – яркий пример террора, направленного против мирного населения и медицинских учреждений, спасающих жизнь.

Цинизм террора Путина не имеет предела: Западу озвучили срочное предупреждение

Фото: из открытых источников

Пострадала и энергетическая инфраструктура в других регионах. В частности, в Кировоградской области разрушены объекты гражданского назначения, среди которых — железнодорожные сооружения в двух населенных пунктах. В Сумской области — удары по энергетическим объектам и предприятиям. Донетчина также оказалась под обстрелами. Во всех регионах оперативно работают аварийные бригады, идет ликвидация последствий атак. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто присоединился к восстановительным работам.

Каждый день и ночь Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре: электростанциям, линиям электропередач, объектам газоснабжения. Москва системно атакует источники жизни. Президент Зеленский отмечает: у мира есть инструменты, чтобы прекратить этот террор. Украина нуждается больше в системах противовоздушной обороны — Patriot, NASAMS, SAMP/T и других. Это позволит защитить небо от ракет, дронов и авиабомб. Главное – решительность партнеров. Только сила может вынудить Россию сесть за стол настоящих переговоров. Мир возможен только из-за защиты. Украина благодарна всем, кто поддерживает ее в этой борьбе.

Как уже писали "Комментарии", район Купянска на Харьковщине остается одним из самых сложных тыловых и передовых векторов для сил обороны: российские войска не оставляют попыток полностью взять город под контроль, а бои продолжаются уже непосредственно в его пределах. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16488
Теги:

Новости

Все новости