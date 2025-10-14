logo_ukra

Війна з Росією Це ключове місто остаточно стало новою метою Путіна: озвучено тривожний сценарій
Це ключове місто остаточно стало новою метою Путіна: озвучено тривожний сценарій

Росія продовжує спроби повністю захопити місто в Харківській області.

14 жовтня 2025, 09:30
Автор:
Клименко Елена

Район Куп’янська на Харківщині залишається одним із найскладніших тилових та передових векторів для Сил оборони: російські війська не полишають спроб повністю взяти місто під контроль, а бої тривають уже безпосередньо в його межах. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Це ключове місто остаточно стало новою метою Путіна: озвучено тривожний сценарій

"Як на мене, найскладніша ситуація зараз в районі Куп'янська. І цей фактор, безумовно, ми маємо враховувати", — підкреслив він, наголошуючи на критичності напрямку.

За словами Селезньова, темпи просування противника повільні, проте їхні наміри залишаються незмінними. Серйозність ситуації в тому, що ворог не залишає зусиль щодо повної окупації цього населеного пункту, бо йому вкрай важливо не лише взяти під контроль Куп'янськ, а й Куп'янськ-Вузловий. Логістичне забезпечення для ворога є пріоритетною опцією, зазначив експерт.

Фактор логістики робить Куп’янськ привабливою ціллю для окупантів: контроль над вузловими точками відкриває можливості для формування ударного плацдарму. Селезньов попередив, що в разі успіху РФ зі здобуттям регіону, звідти можливі подальші наступальні дії у напрямку Слов’янська та Краматорська в Донецькій області.

"А отже, нинішнє намагання ворога за будь-яку ціну здобути контроль над цим населеним пунктом (Куп’янськом) вони кінець-кінцем будуть трансформовані в певні територіальні здобутки для ворога. Якими вони будуть за масштабами, залежить від нашого опору, нашого спротиву", — підсумував Селезньов. 

Наразі важливо посилювати оборону логістичних вузлів та тримати під контролем підходи до міста, аби не дозволити ворогу закріпитися й не дати перетворити Куп’янськ на плацдарм для подальших ударів.

Портал "Коментарі" вже писав, що більшість росіян не відчуває жодної моральної відповідальності за війну проти України та не виявляє бажання особисто брати участь у бойових діях. Про це в інтерв’ю "Главкому" розповів доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.



