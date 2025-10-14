Этот ключевой город окончательно стал новой целью Путина: озвучен тревожный сценарий

Район Купянская в Харьковской области остается одним из самых сложных тыловых и передовых векторов для Сил обороны: российские войска не оставляют попыток полностью взять город под контроль, а бои продолжаются уже непосредственно в его пределах. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

Фото: из открытых источников

"По-моему, самая сложная ситуация сейчас в районе Купянска. И этот фактор, безусловно, мы должны учитывать", — подчеркнул он, отмечая критичность направления.

По словам Селезнева, темпы продвижения противника медленны, однако их намерения остаются неизменными. Серьезность ситуации в том, что враг не оставляет усилий по полной оккупации этого населенного пункта, потому что ему крайне важно не только взять под контроль Купянск, но и Купянск-Узловой. Логистическое обеспечение для неприятеля является приоритетной опцией, отметил эксперт.

Фактор логистики делает Купянск привлекательной целью для окупантов: контроль над узловыми точками открывает возможности для формирования ударного плацдарма. Селезнев предупредил, что в случае успеха РФ с получением региона, оттуда возможны дальнейшие наступательные действия в направлении Славянска и Краматорска в Донецкой области.

"А значит, нынешние попытки врага любой ценой получить контроль над этим населенным пунктом (Купьянском) они в конце концов будут трансформированы в определенные территориальные достижения для врага. Какими они будут по масштабам, зависит от нашего сопротивления, нашего сопротивления", — подытожил Селезнев.

Пока важно усиливать оборону логистических узлов и держать под контролем подходы к городу, чтобы не позволить врагу закрепиться и не дать превратить Купянск в плацдарм для дальнейших ударов.

