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Передача ракет Patriot точно не допоможе: Зеленському поставили термінову вимогу для виживання країни

Генерал Сергій Кривонос заявив, що навіть у разі отримання ракет Patriot Україна повинна діяти на випередження, знищуючи логістику, військові підприємства та пускові позиції Росії

31 липня 2026, 14:35
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Клименко Елена








Україна має вже зараз готуватися до найскладнішого сценарію наступної зими, адже дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot може суттєво послабити захист критичної інфраструктури. Водночас єдиним ефективним способом мінімізувати ризики є не лише посилення оборони, а й активні превентивні удари по військових об'єктах Росії. Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

Передача ракет Patriot точно не допоможе: Зеленському поставили термінову вимогу для виживання країни

Фото: з відкритих джерел

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом стало відомо, що українська сторона попросила Вашингтон про екстрений зимовий пакет із 300 ракет-перехоплювачів Patriot. За словами глави держави, нинішні запаси майже вичерпані, а без додаткових поставок російські атаки можуть завдати критичних ударів по енергетичній системі країни.

Втім, Кривонос наголосив, що навіть у разі отримання необхідних ракет Україна не повинна обмежуватися лише пасивною обороною.

"Дії на випередження по підприємствах Російської Федерації, по логістиці, по залізничних станціях, по мостах — це, мабуть, найголовніше. Треба знаходити стартові майданчики, працювати по них і оперативно реагувати на дані розвідки", – зазначив генерал. 

На його переконання, українські спецслужби мають активніше взаємодіяти із західними партнерами для отримання розвідувальної інформації та швидкого ураження військових цілей противника. Окрему увагу, за словами Кривоноса, необхідно приділити інформаційній безпеці та підготовці країни до можливих масованих ударів узимку.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Московській області вперше за тривалий час почали відкрито готувати населення до можливих атак. Місцева влада публікує інтерактивні карти із переліком так званих "заглиблених приміщень", які у разі небезпеки мають використовуватися як тимчасові укриття для цивільних. Про це повідомляє The Moscow Times.



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