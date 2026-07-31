Мешканців Москви почали активно готувати до нещадних атак: влада у паніці пішла на відчайдушне рішення

У Московській області вперше за тривалий час почали відкрито готувати населення до можливих атак. Місцева влада публікує інтерактивні карти із переліком так званих "заглиблених приміщень", які у разі небезпеки мають використовуватися як тимчасові укриття для цивільних. Про це повідомляє The Moscow Times.

Центр Москви. Фото: з відкритих джерел

Однією з перших таку карту оприлюднила адміністрація Люберецького муніципального округу, розташованого приблизно за 18 кілометрів від Москви. На інтерактивній схемі позначені сотні об'єктів, де жителям рекомендують ховатися під час можливих ударів.

До списку увійшли підвали багатоквартирних будинків, підземні паркінги, поштові відділення, а також інші приміщення в Люберцях, Дзержинському, Жовтневому та низці інших населених пунктів округу. Саме ці об'єкти визначені як місця для тимчасового перебування людей у разі надзвичайної ситуації.

Схожий крок зробила й адміністрація Подольська, який розташований майже за 40 кілометрів від російської столиці. На карті вказані адреси укриттів, їхня площа, а також максимальна кількість людей, яких вони здатні прийняти.

Попри підготовку до можливих загроз, російські чиновники традиційно запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем і закликають населення не піддаватися паніці. Водночас громадянам рекомендують заздалегідь знати найближче укриття та у разі сигналу небезпеки брати із собою лише найнеобхідніше: документи, медикаменти, запас води, телефон і зарядний пристрій.

Як зазначає The Moscow Times, активізація влади Московської області відбувається на тлі дедалі частіших заяв про ризик можливих ударів по Москві. У російському інформаційному просторі дедалі частіше лунають припущення, що загроза для столиці РФ може зрости вже найближчими місяцями, тому регіональна влада почала завчасно готувати систему цивільного захисту.

Портал "Коментарі" вже писав, що чергова зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом продемонструвала відновлення публічної підтримки Києва у Вашингтоні. Водночас говорити про кардинальну зміну американської політики поки зарано, адже глава Білого дому не оголосив про нові масштабні пакети військової допомоги та не посилив тиск на Кремль.