Передача ракет Patriot точно не поможет: Зеленскому поставили срочное требование для выживания страны



















Украина должна уже сейчас готовиться к самому сложному сценарию следующей зимой, ведь дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot может существенно ослабить защиту критической инфраструктуры. В то же время, единственным эффективным способом минимизировать риски является не только усиление обороны, но и активные превентивные удары по военным объектам России. Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

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После встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стало известно, что украинская сторона попросила Вашингтон об экстренном зимнем пакете из 300 ракет-перехватчиков Patriot. По словам главы государства, нынешние запасы почти исчерпаны, а без дополнительных поставок российские атаки могут нанести критические удары по энергетической системе страны.

Впрочем, Кривонос подчеркнул, что даже в случае получения необходимых ракет Украина не должна ограничиваться только пассивной обороной.

"Действия на опережение по предприятиям Российской Федерации, по логистике, по железнодорожным станциям, по мостам — это, пожалуй, самое главное. Надо находить стартовые площадки, работать по ним и оперативно реагировать на данные разведки", — отметил генерал.

По его убеждению, украинские спецслужбы должны более активно взаимодействовать с западными партнерами для получения разведывательной информации и быстрого поражения военных целей противника. Отдельное внимание, по словам Кривоноса, необходимо уделить информационной безопасности и подготовке страны к возможным массированным ударам зимой.



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