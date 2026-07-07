Перед миром доведеться пройти найгірше: українців попередили про нове пекло

Командир полку безпілотних систем Юрій Федоренко вважає, що Україні не варто розраховувати на завершення війни вже восени 2026 року. За його словами, попереду країну чекає дуже складний осінньо-зимовий період, а реальні передумови для укладення мирної угоди можуть з'явитися лише у другій половині 2027 року.

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Федоренко наголосив, що, попри бажання якнайшвидше завершити війну, військова реальність свідчить про інше.

"Я волів би, щоб це вдалося зробити цієї осені. Але військовий досвід підказує, що ні — нам доведеться пережити дуже складну зиму. Вона буде набагато важчою, ніж торік", – зазначив він.

За словами військового, Україна вже зараз має готуватися до нових масованих атак Росії та можливих ударів по критичній інфраструктурі. Саме готовність держави до цих викликів значною мірою визначатиме подальший перебіг війни.

Федоренко переконаний, що перелом у війні можливий лише після суттєвого посилення українських ударних спроможностей. Йдеться про збільшення кількості далекобійних засобів ураження, які дозволять системно завдавати ударів по військово-промисловому та енергетичному потенціалу Росії.

"Коли ми переживемо цю зиму і матимемо достатню кількість необхідних ударних засобів, щоб винести потенціал Російської Федерації – як енергетичний, так і військово-промисловий, – тоді ми зможемо наблизитися до підписання мирного договору", – пояснив командир.

На його думку, навіть за умови стабільної підтримки партнерів і збереження нинішніх темпів розвитку українських спроможностей говорити про завершення війни цієї осені передчасно.

"Якщо співпадуть усі чинники, ми збережемо темп і нарощуватимемо удари, то це можливо лише у другій половині 2027 року. Мова йде не про осінь 2026-го, а про осінь 2027-го", – підсумував Юрій Федоренко.

Як вже писали "Коментарі", генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російські війська більше не демонструють суттєвого просування на фронті, а бойові дії дедалі більше набувають ознак позиційного протистояння. Таку оцінку він озвучив під час спілкування з журналістами напередодні саміту Альянсу в Анкарі.