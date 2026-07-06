Тепер це вже не приховати: на Заході зробили термінову заяву про удар Путіна по Києву

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російські війська більше не демонструють суттєвого просування на фронті, а бойові дії дедалі більше набувають ознак позиційного протистояння. Таку оцінку він озвучив під час спілкування з журналістами напередодні саміту Альянсу в Анкарі.

Фото: портал "Коментарі"

За словами Рютте, за останні місяці українські Сили оборони значно покращили свої позиції та ефективно стримують наступальні дії російської армії. Крім успішної оборони на передовій, Україна завдає відчутних ударів по військовому потенціалу Росії, уражаючи об'єкти енергетичної інфраструктури та підприємства військово-промислового комплексу в глибокому тилу.

"Ви завдаєте удару по російській економіці. Ви завдаєте удару глибоко в тил Росії — по енергетичній інфраструктурі, по ВПК. На передовій ви не дозволяєте росіянам досягати значного просування. Зараз ситуація фактично зайшла у глухий кут", — наголосив очільник НАТО.

Водночас він звернув увагу на великі людські втрати, яких зазнає Росія. На думку Рютте, Кремль продовжує жертвувати тисячами військових заради незначних тактичних результатів.

"Це страшна новина для російських сімей. Путін готовий миритися з тим, що десятки тисяч його солдатів гинуть на полі бою. Але з військової точки зору це свідчить про успішні дії України", — зазначив генсек Альянсу.

Окремо Марк Рютте прокоментував черговий масований обстріл Києва. Він наголосив, що атаки на житлові квартали та цивільну інфраструктуру не мають військового сенсу і є спробою Росії компенсувати свої невдачі на полі бою.

"Це невибірковий напад на мирних жителів і цивільну інфраструктуру. Росія не зможе виграти цю війну такими методами. Попри всі труднощі, останніми місяцями Україна демонструє значно кращі результати, ніж ще кілька місяців тому", — підсумував Рютте.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який назвав попередження про можливі російські провокації "залякуванням" і "західною пропагандою". Глава польської дипломатії наголосив, що подібну риторику Москва вже використовувала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.